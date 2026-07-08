Юрий МОРОЗ: «Для этой сборной Украины нет авторитетов»

На Евро-2026 (U-19) юношеская сборная Украины, выиграв три матча, с первого места побилась в полуфинал, в котором сыграет с командой Германии. О шансах «сине-желтых» в этом противостоянии сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший тренер этой сборной Юрий Мороз.

– Юрий Леонтьевич, сборная Украины (U-19) уже добралась до полуфинала Евро. Вы не удивлены?

– Нет. Команда собрана, укреплена во всех линиях и показывала хорошую игру. Я бы сказал уверенную игру, как в коллективных действиях, так и в индивидуальных. «Сине-желтые» заслуженно выиграли свою группу.

– В 2024-м вы возглавляли эту сборную. Кто из ребят, как для вас, сделал наибольший скачок за эти годы?

– Таких футболистов немало. К примеру, Кирилл Дигтярь, Павел Люсин, Богдан Оличенко, Дмитрий Богданов. Но и не только они. Жаль только тех ребят, которые не спрогрессировали. Добавились новые исполнители, но это естественный процесс. И это пошло на пользу сборной Украины.

– В группе мы обыграли крайне неудобных для взрослой сборной Украины хорватов и итальянцев. У юношей нет авторитетов?

– Так и есть. У этой команды есть игроки, которые обладают серьезным опытом матчей подобного уровня. Когда я возглавлял эту сборную, мы играли и с Хорватией, и с Сербией. В тех матчах участвовали тот Дигтярь, Люсин, Богданов. Но особо я бы отметил Кирилла Дигтяря, который имеет солидный стаж матчей за юношеские сборные. К тому же добавление игроков, выступающих в иностранных чемпионатах, дает им психологическое спокойствие и уверенность в матчах, о которых вы сказали.

– Сборная Украины не только вышла в полуфинал Евро, но и заработала путевку на чемпионат мира. Это уже достижение?

– Безусловно. Но сейчас мое главное пожелание для тренеров и игроков этой сборной – дойти до финала чемпионата Европы. Сейчас – это цель номер один. Остался один шаг.

– Впереди Германия. Не меньший авторитет, чем Италия.

– В финальной части Евро априори все соперники сильны. А Германия, тем более. Впрочем, уверенная игра, которую показывала сборная Украины на групповом этапе, вселяет оптимизм. Если все будет получаться и сейчас, то у немцев могут быть серьезные проблемы.

– Наша команда не перегорит?

– Сложно сказать. Об опыте многих ребят я уже сказал. Мне хочется верить, что не будет допущено ошибок в плане подготовки и настроя на эту игру. Верим мы и в тренерский штаб во главе с Дмитрием Михайленко, который также имеет за плечами огромный опыт. Думаю, наставники смогут подвести команду к поединку в наилучшем состоянии. Мы можем пожелать команде только успеха, я очень переживаю за эту сборную, поскольку практически всех знаю лично.

– Однозначный фаворит четверки Испания?

– По результату, да. Испанцы довольно легко прошли групповой раунд. Но матчи плей-офф могут сложиться совсем по-другому (улыбается).