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Лига Чемпионов
Кайрат
08.07.2026 18:00 – FT 2 : 1
Сутьеска
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Лига чемпионов
08 июля 2026, 20:12 | Обновлено 08 июля 2026, 20:15
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Праздник для Казахстана. Кайрат в ЛЧ вырвал победу на 90+2 минуте

Команда Сутьеска сравняла счет на 90-й минуте, но затем еще раз пропустила

08 июля 2026, 20:12 | Обновлено 08 июля 2026, 20:15
440
0
Праздник для Казахстана. Кайрат в ЛЧ вырвал победу на 90+2 минуте
ФК Кайрат
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8 июля состоялся первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27.

Казахстанский Кайрат переиграл черногорскую команду Сутьеска.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел в Алматы на Центральном стадионе и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В первом тайме команды не забивали. На 33-й минуте Кайрат отличился, однако гол Жоржинью был отменен из-за офсайда.

После перерыва хозяева открыли счет на 76-й минуте, когда после передачи Исмаила Бекболата отличился Лукас Африку.

На 90-й минуте Сутьеска сумела отыграться, Марко Мрвальевич замкнул передачу Дени Гочко.

Однако в компенсированное время Кайрат вырвал победу. На 90+2-й минуте после еще одной голевой передачи Бекболата решающий мяч забил испанец Марк Гуаль.

Ответный матч состоится через неделю в Черногории.

Лига чемпионов 2026/27. 1-й квалификационный раунд

Первый матч. 8 июля 2026. Алматы (Казахстан)

Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория) – 2:1

Голы: Лукас Африку, 76, Марк Гуаль, 90+2 – Марко Мрвальевич, 90.

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Лига чемпионов Кайрат Алматы Сутьеска Марко Мрвальевич Марк Гуаль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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