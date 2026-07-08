Праздник для Казахстана. Кайрат в ЛЧ вырвал победу на 90+2 минуте

8 июля состоялся первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27.

Казахстанский Кайрат переиграл черногорскую команду Сутьеска.

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Поединок прошел в Алматы на Центральном стадионе и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В первом тайме команды не забивали. На 33-й минуте Кайрат отличился, однако гол Жоржинью был отменен из-за офсайда.

После перерыва хозяева открыли счет на 76-й минуте, когда после передачи Исмаила Бекболата отличился Лукас Африку.

На 90-й минуте Сутьеска сумела отыграться, Марко Мрвальевич замкнул передачу Дени Гочко.

Однако в компенсированное время Кайрат вырвал победу. На 90+2-й минуте после еще одной голевой передачи Бекболата решающий мяч забил испанец Марк Гуаль.

Ответный матч состоится через неделю в Черногории.

Лига чемпионов 2026/27. 1-й квалификационный раунд

Первый матч. 8 июля 2026. Алматы (Казахстан)

Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория) – 2:1

Голы: Лукас Африку, 76, Марк Гуаль, 90+2 – Марко Мрвальевич, 90.