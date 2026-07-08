8 июля на Центральный пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Кайратом встретится с Сутьеской Никшич.

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Кайрат

Команда была основана еще в середине прошлого века и имела определенные успехи даже в советские времена. Но, став первым чемпионом независимого Казахстана в 1992-м, потом быстро отошла на вторые роли, взяв золото только в 2004-м и 2020-м. Только сейчас получается устанавливать уже полноценное доминирование. Вернув себе титул в 2024-м году, получилось защитить его в прошлом сезоне.

Сейчас в Казахстане идет вовсю новый чемпионат. И, хотя фаворит и сейчас хорош (в восемнадцати поединках уже одиннадцать побед при единственном поражении), но пока что лидирует Окжетпес, причем он и очков набрал на данный момент больше, и имеет пару матчей в запасе. А тут еще и в еврокубках нужно стартовать, на что пойдет немало сил.

Сутьеска Никшич

Клуб был создан еще в 20-е годы прошлого века. Но начал что-то представлять из себя только в последние десятилетия, когда Черногория окончательно отделилась от Сербии, и в ней появился свой полноценный чемпионат, и в нем уже нужны были собственные гранды. И одним из таких и стали эти футболисты. Правда, о доминировании речи не идет: к дебютному золоту-2013 прибавили еще пять в Первой Лиге, и пару кубков.

В том числе удачным был и прошлый сезон. Набрав в 36 матчах 22 победы и 72 очка, в споре за первое место опередили Морнар, таким образом вернув себе трофей после четырехлетней паузы. Хотя при этом в кубке вылетели еще в ноябре. А в товарищеских поединках летом были только поражения - от Борац (Баня-Лука), Морнара и Сараево.

Статистика личных встреч

Это будет только первый приезд черногорцев в Алматы.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.22 для Кайрата и 9.50 для Сутьески. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы не верят в гостей. Все козыри на стороне хозяев поля, что сейчас играют вовсю и показывают хорошую форму - рекомендуем ставить на то, что у казахов получится стартовать в еврокубке с уверенной победы