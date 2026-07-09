ВИДЕО. Драма в концовке. Как экс-форвард Вереса забил в Лиге чемпионов
Кайрат пропустил на 90-й мин, но вырвал победу у клуба Сутьеска на 90+2 мин
8 июля состоялся первый матч 1-го квалификации Лиги чемпионов 2026/27.
Казахстанский Кайрат дома в Алматы переиграл черногорскую команду Сутьеска (2:1).
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Хозяева открыли счет на 76-й минуте, когда после передачи Исмаила Бекболата отличился Лукас Африку.
На 90-й минуте Сутьеска сумела отыграться, экс-форвард Вереса Марко Мрвальевич замкнул передачу, которую отдал Дени Хочко.
Однако в компенсированное время Кайрат вырвал победу. На 90+2-й минуте после ассиста Бекболата решающий мяч забил испанец Марк Гуаль.
Лига чемпионов 2026/27. 1-й квалификационный раунд
Первый матч. 8 июля 2026. Алматы (Казахстан)
18:00. Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория) – 2:1
Голы: Лукас Африку, 76, Марк Гуаль, 90+2 – Марко Мрвальевич, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
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