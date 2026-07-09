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Лига Чемпионов
Кайрат
08.07.2026 18:00 – FT 2 : 1
Сутьеска
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Лига чемпионов
09 июля 2026, 01:17 | Обновлено 09 июля 2026, 01:24
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0

ВИДЕО. Драма в концовке. Как экс-форвард Вереса забил в Лиге чемпионов

Кайрат пропустил на 90-й мин, но вырвал победу у клуба Сутьеска на 90+2 мин

09 июля 2026, 01:17 | Обновлено 09 июля 2026, 01:24
76
0
ВИДЕО. Драма в концовке. Как экс-форвард Вереса забил в Лиге чемпионов
ФК Сутьеска. Марко Мрвальевич
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8 июля состоялся первый матч 1-го квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Казахстанский Кайрат дома в Алматы переиграл черногорскую команду Сутьеска (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева открыли счет на 76-й минуте, когда после передачи Исмаила Бекболата отличился Лукас Африку.

На 90-й минуте Сутьеска сумела отыграться, экс-форвард Вереса Марко Мрвальевич замкнул передачу, которую отдал Дени Хочко.

Однако в компенсированное время Кайрат вырвал победу. На 90+2-й минуте после ассиста Бекболата решающий мяч забил испанец Марк Гуаль.

Лига чемпионов 2026/27. 1-й квалификационный раунд

Первый матч. 8 июля 2026. Алматы (Казахстан)

18:00. Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория) – 2:1

Голы: Лукас Африку, 76, Марк Гуаль, 90+2 – Марко Мрвальевич, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Марк Гуаль (Кайрат).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Мрвальевич (Сутьеска), асcист Исмаил Бекболат.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Африко (Кайрат), асcист Исмаил Бекболат.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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