ВИДЕО. Драма в концовке. Как экс-форвард Вереса забил в Лиге чемпионов

8 июля состоялся первый матч 1-го квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Казахстанский Кайрат дома в Алматы переиграл черногорскую команду Сутьеска (2:1).

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Хозяева открыли счет на 76-й минуте, когда после передачи Исмаила Бекболата отличился Лукас Африку.

На 90-й минуте Сутьеска сумела отыграться, экс-форвард Вереса Марко Мрвальевич замкнул передачу, которую отдал Дени Хочко.

Однако в компенсированное время Кайрат вырвал победу. На 90+2-й минуте после ассиста Бекболата решающий мяч забил испанец Марк Гуаль.

Лига чемпионов 2026/27. 1-й квалификационный раунд

Первый матч. 8 июля 2026. Алматы (Казахстан)

18:00. Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория) – 2:1

Голы: Лукас Африку, 76, Марк Гуаль, 90+2 – Марко Мрвальевич, 90

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