Три топа и одна сенсация. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона у мужчин

На Уимблдонском турнире 2026 определены обе полуфинальные пары в мужском одиночном разряде.

8 июля на британском мейджоре состоялись поединки 1/4 финала в нижней части сетки, по итогам которых далее прошли Артур Фери и Александр Зверев.

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Фери – 114-й номер рейтинга АТР – одолел 10-ю ракетку мира Флавио Коболли и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Grand Slam.

Зверев впервые за восемь матчей одолел Тейлора Фритца и продлил победную серию на слэмах – в июне он стал чемпионом Ролан Гаррос. Для Александра это будет 12-й полуфинал на GS и первый на Уимблдоне.

Ранее Фери и Зверев ни разу не играли друг против друга.

Днем ранее на Уимблдоне состоялись встречи 1/4 финала в верхней части сетки – полуфинальную пару образовали Янник Синнер и Новак Джокович.

Полуфиналы Уимблдона в мужском одиночном разряде состоятся 10 июля.

Уимблдон-2026. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Флавио Коболли [9] – Артур Фери [WC] – 4:6, 6:7 (4:7), 0:6

Тейлор Фритц [6] – Александр Зверев [2] – 4:6, 4:6, 2:6

Уимблдон-2026. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Новак Джокович [7]

Артур Фери [WC] – Александр Зверев [2]