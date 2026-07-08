Три топа и одна сенсация. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Александр Зверев сыграет с Артуром Фери, Янник Синнер поборется с Новаком Джоковичем
На Уимблдонском турнире 2026 определены обе полуфинальные пары в мужском одиночном разряде.
8 июля на британском мейджоре состоялись поединки 1/4 финала в нижней части сетки, по итогам которых далее прошли Артур Фери и Александр Зверев.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Фери – 114-й номер рейтинга АТР – одолел 10-ю ракетку мира Флавио Коболли и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Grand Slam.
Зверев впервые за восемь матчей одолел Тейлора Фритца и продлил победную серию на слэмах – в июне он стал чемпионом Ролан Гаррос. Для Александра это будет 12-й полуфинал на GS и первый на Уимблдоне.
Ранее Фери и Зверев ни разу не играли друг против друга.
Днем ранее на Уимблдоне состоялись встречи 1/4 финала в верхней части сетки – полуфинальную пару образовали Янник Синнер и Новак Джокович.
Полуфиналы Уимблдона в мужском одиночном разряде состоятся 10 июля.
Уимблдон-2026. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Флавио Коболли [9] – Артур Фери [WC] – 4:6, 6:7 (4:7), 0:6
Тейлор Фритц [6] – Александр Зверев [2] – 4:6, 4:6, 2:6
Уимблдон-2026. Пары 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Новак Джокович [7]
Артур Фери [WC] – Александр Зверев [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Функционер рассказал, при каких обстоятельствах бой Джошуа – Фьюри состоится в Великобритании
Тренер недоволен действиями арбитра в матче Аргентина – Египет