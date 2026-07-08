Зверев справился со своим криптонитом и пробился в полуфинал Уимблдона-2026
Александр впервые за 8 матчей одержал победу над Тейлором Фритцем
Третий номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) вышел в полуфинал Уимблдона-2026.
В четвертьфинале чемпион Ролан Гаррос 2026 в трех сетах переиграл представителя США Тейлора Фритца (АТР 7) за 1 час и 57 минут.
Уимблдон-2026. 1/4 финала
Тейлор Фритц (США) [6] – Александр Зверев (Германия) [2] – 4:6, 4:6, 2:6
Это было 16-е очное противостояние соперников. Зверев в шестой раз переиграл Фритца и впервые за восемь матчей.
Несмотря на продолжительную карьеру, Зверев одержал лишь первую победу над представителем топ-10 рейтинга АТР на Уимблдоне.
Всего у Александр теперь 12 полуфиналов на турнирах Grand Slam и первый на британском мейджоре.
Помимо Фритца, Зверев также выиграл у Алекса Блокса, Валентена Ройе, Маркоса Хирона и Иржи Легечки. Его следующий оппонент – сенсационный британец Артур Фери со 114-го места рейтинга АТР.
Видеообзор матча
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