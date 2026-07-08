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Уимблдон
08 июля 2026, 19:35 | Обновлено 08 июля 2026, 20:34
648
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Зверев справился со своим криптонитом и пробился в полуфинал Уимблдона-2026

Александр впервые за 8 матчей одержал победу над Тейлором Фритцем

08 июля 2026, 19:35 | Обновлено 08 июля 2026, 20:34
648
1 Comments
Зверев справился со своим криптонитом и пробился в полуфинал Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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Третий номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) вышел в полуфинал Уимблдона-2026.

В четвертьфинале чемпион Ролан Гаррос 2026 в трех сетах переиграл представителя США Тейлора Фритца (АТР 7) за 1 час и 57 минут.

Уимблдон-2026. 1/4 финала

Тейлор Фритц (США) [6] – Александр Зверев (Германия) [2] – 4:6, 4:6, 2:6

Это было 16-е очное противостояние соперников. Зверев в шестой раз переиграл Фритца и впервые за восемь матчей.

Несмотря на продолжительную карьеру, Зверев одержал лишь первую победу над представителем топ-10 рейтинга АТР на Уимблдоне.

Всего у Александр теперь 12 полуфиналов на турнирах Grand Slam и первый на британском мейджоре.

Помимо Фритца, Зверев также выиграл у Алекса Блокса, Валентена Ройе, Маркоса Хирона и Иржи Легечки. Его следующий оппонент – сенсационный британец Артур Фери со 114-го места рейтинга АТР.

Видеообзор матча

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Александр Зверев Тейлор Фритц Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Фактически уже одной ногой в финале, вот такая пруха, очень слабый уровень сейчас мужского тура!
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