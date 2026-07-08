Устал от футбола. Неймар может завершить карьеру: у него есть 3 варианта

34-летний вингер «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар остался в раздумьях относительно своего будущего после вылета с чемпионата мира 2026 года.

Поражение от Норвегии в 1/8 финала турнира (1:2) ударило по моральному состоянию Неймара, который теперь вынужден обдумывать дальнейшие шаги.

У вингера есть три варианта развития событий:

1. Он возвращается в «Сантос» и доигрывает в родном клубе до конца 2026 года по условиям контракта.

2. Он сменит клуб и переберется в чемпионат с меньшим уровнем давления.

3. Он завершит футбольную карьеру.

Сейчас Неймар вместе с семьей отдыхает во Флориде, отложив подальше мысли о футболе. У звездного вингера нет жестких сроков по возвращению в расположение «Сантоса», так что он может спокойно скорректировать свой путь.

Наиболее вероятным вариантом является возвращение Неймара в «Сантос», впрочем, его близкие посеяли определенные сомнения.

Чемпионат мира 2026 должен был стать для вингера возможностью снова зажечь огонь в глазах от футбола. Однако постоянное давление прессы и неудачный результат лишь похоронили надежды игрока.

Неймар устал от футбола и отсутствия признания. Также на него сильно повлияли травмы, которые коренным образом изменили карьеру.

На чемпионате мира 2026 вингер принял участие лишь в двух матчах, забив один мяч с пенальти.