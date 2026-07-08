Один футболист сборной Бразилии вернулся в страну после провала на ЧМ-2026
Данило прилетел официальным чартером, остальные игроки и тренерский штаб отправились в отпуск
Всего один футболист сборной Бразилии вернулся в страну после провала команды на чемпионате мира и вылета на стадии 1/8 финала. Об этом сообщило издание Folha.
Федерация футбола отправила официальный чартер в США, чтобы забрать игроков после поражения от сборной Норвегии – подопечные Карло Анчелотти уступили со счетом 1:2.
Однако, на самолет сел лишь 34-летний защитник «Фламенго» Данило, остальные игроки и тренерский штаб отправились в отпуск на частных джетах прямо из Соединенных Штатов.
Бразилия заняла первое место в квартете С, победив Гаити (1:0), Шотландию (3:0) и сыграв вничью с Марокко (1:1). В плей-офф южноамериканская сборная одолела Японию (2:1), но оступилась на норвежцах.
После завершения мундиаля директор по футболу бразильской конфедерации Родриго Каэтано сообщил, что федерация решила оставить на должности главного тренера итальянца Карло Анчелотти.
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