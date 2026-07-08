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Чемпионат мира
08 июля 2026, 18:27 | Обновлено 08 июля 2026, 18:38
820
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Один футболист сборной Бразилии вернулся в страну после провала на ЧМ-2026

Данило прилетел официальным чартером, остальные игроки и тренерский штаб отправились в отпуск

08 июля 2026, 18:27 | Обновлено 08 июля 2026, 18:38
820
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Один футболист сборной Бразилии вернулся в страну после провала на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Данило
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Всего один футболист сборной Бразилии вернулся в страну после провала команды на чемпионате мира и вылета на стадии 1/8 финала. Об этом сообщило издание Folha.

Федерация футбола отправила официальный чартер в США, чтобы забрать игроков после поражения от сборной Норвегии – подопечные Карло Анчелотти уступили со счетом 1:2.

Однако, на самолет сел лишь 34-летний защитник «Фламенго» Данило, остальные игроки и тренерский штаб отправились в отпуск на частных джетах прямо из Соединенных Штатов.

Бразилия заняла первое место в квартете С, победив Гаити (1:0), Шотландию (3:0) и сыграв вничью с Марокко (1:1). В плей-офф южноамериканская сборная одолела Японию (2:1), но оступилась на норвежцах.

После завершения мундиаля директор по футболу бразильской конфедерации Родриго Каэтано сообщил, что федерация решила оставить на должности главного тренера итальянца Карло Анчелотти.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу Данило Луис да Силва Карло Анчелотти
Николай Тытюк Источник
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Комментарии 1
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Це повний пісєц. Відправили чартер, а в нього сів лише один футболіст. Що не могли узгодити це питання з футболістами? Ганять літак туди сюди. А ті тоже багатії поїхали на приватних .......... ! Що важко повідомити федерацію про те що їдите на гульки. Про мене то нехай на баркасах пливуть, а не їм літак.
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