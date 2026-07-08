Один футболист сборной Бразилии вернулся в страну после провала на ЧМ-2026

Всего один футболист сборной Бразилии вернулся в страну после провала команды на чемпионате мира и вылета на стадии 1/8 финала. Об этом сообщило издание Folha.

Федерация футбола отправила официальный чартер в США, чтобы забрать игроков после поражения от сборной Норвегии – подопечные Карло Анчелотти уступили со счетом 1:2.

Однако, на самолет сел лишь 34-летний защитник «Фламенго» Данило, остальные игроки и тренерский штаб отправились в отпуск на частных джетах прямо из Соединенных Штатов.

Бразилия заняла первое место в квартете С, победив Гаити (1:0), Шотландию (3:0) и сыграв вничью с Марокко (1:1). В плей-офф южноамериканская сборная одолела Японию (2:1), но оступилась на норвежцах.

После завершения мундиаля директор по футболу бразильской конфедерации Родриго Каэтано сообщил, что федерация решила оставить на должности главного тренера итальянца Карло Анчелотти.