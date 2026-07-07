Бразилия определилась с будущим Анчелотти после провала на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти останется на своей должности, несмотря на вылет команды на стадии 1/8 финала чемпионата мира.

Директор по футболу бразильской конфедерации Родриго Каэтано сообщил, что итальянский тренер продолжит работу в сборной в рамках долгосрочного проекта, направленного на чемпионат мира 2030 года:

«Бразилии необходимо продолжать придерживаться подготовительного цикла до чемпионата мира 2030 года и иметь больше уверенности, чем это было при частых сменах тренеров, которые характеризовали последние четыре года.

С нынешним наставником мы можем начать перестройку команды в сентябре. Именно поэтому CBF была уверена в продолжении работы с Анчелотти еще до чемпионата мира 2026 года».

Анчелотти возглавил бразильскую сборную в мае 2025 года и провел 17 матчей – одержал десять побед, трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.