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  4. Бразилия определилась с будущим Анчелотти после провала на ЧМ-2026
Чемпионат мира
07 июля 2026, 10:10 |
2399
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Бразилия определилась с будущим Анчелотти после провала на ЧМ-2026

Итальянский тренер продолжит готовить в сборную к турниру, который состоится в 2030 году

07 июля 2026, 10:10 |
2399
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Бразилия определилась с будущим Анчелотти после провала на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти останется на своей должности, несмотря на вылет команды на стадии 1/8 финала чемпионата мира.

Директор по футболу бразильской конфедерации Родриго Каэтано сообщил, что итальянский тренер продолжит работу в сборной в рамках долгосрочного проекта, направленного на чемпионат мира 2030 года:

«Бразилии необходимо продолжать придерживаться подготовительного цикла до чемпионата мира 2030 года и иметь больше уверенности, чем это было при частых сменах тренеров, которые характеризовали последние четыре года.

С нынешним наставником мы можем начать перестройку команды в сентябре. Именно поэтому CBF была уверена в продолжении работы с Анчелотти еще до чемпионата мира 2026 года».

Анчелотти возглавил бразильскую сборную в мае 2025 года и провел 17 матчей – одержал десять побед, трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу Карло Анчелотти
Николай Тытюк Источник: Footmercato
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