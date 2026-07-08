114-й номер рейтинга АТР выбил финалиста РГ и вышел в полуфинал Уимблдона

Британский теннисист Артур Фери (АТР 114) сыграет в полуфинале Уимблдонского турнира 2026.

В четвертьфинале британец в трех сетах переиграл представителя Италии и финалиста Ролан Гаррос 2026 Флавио Коболли (АТР 10) за 2 часа и 15 минут.

Уимблдон-2026. 1/4 финала

Флавио Коболли (Италия) [9] – Артур Фери (Великобритания) [WC] – 4:6, 6:7 (4:7), 0:6

Фери провел второе очное противостояние против Коболли и одержал вторую победу – 18 января этого года Артур одолел Флавио в первом раунде Australian Open.

Помимо Коболли, Фери, который получил wild card от организаторов Уимблдона, также прошел Дамира Джумхура, Отто Виртанена, Зизу Бергса и Григора Димитрова.

В полуфинале британского мейджора Артур встретится с третьим номером рейтинга АТР Александром Зверевым, который одолел Тейлора Фритца.

Фери стал лишь пятым британцем в истории Уимблдона, который добрался до полуфинала домашнего слэма. Артур также стал первым обладателем wild card, который вышел в полуфинал мужского одиночного разряда турнира Grand Slam, со времен Горана Иванишевича на Уимблдоне-2001.

В LIVE-рейтинге АТР Фери находится на 36-м месте.

Видеообзор матча