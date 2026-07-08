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  4. Олег КУДРИК: «Мюнхен – грязный город. В Украине лучше»
Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 18:38 | Обновлено 08 июля 2026, 19:43
465
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Олег КУДРИК: «Мюнхен – грязный город. В Украине лучше»

Вратарь «Полесья» рассказал о выходных в Германии

08 июля 2026, 18:38 | Обновлено 08 июля 2026, 19:43
465
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Олег КУДРИК: «Мюнхен – грязный город. В Украине лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Кудрик
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29-летний вратарь житомирского «Полесья» Олег Кудрик поделился впечатлениями от недавней поездки в Германию.

Команда Руслана Ротаня провела сборы в Австрии. На выходных Кудрик посетил Мюнхен.

– Где был на выходных, что видел?

– В Мюнхене были.

– Что поразило?

– Да не знаю, что поразило. Грязный город, если честно, мне не очень понравился.

– Не понравилось?

– Ничего особенного. В Украине лучше.

– «Альянц Арену» видели?

– Видели, но только издалека, внутрь не заходили.

– Когда сможем зайти внутрь? В метафорическом плане

– Когда «Полесье» выйдет в Лигу чемпионов. Может, в группе встретимся с «Баварией».

– А какой отдых для тебя, в целом, самый лучший?

– На море, с семьёй.

В новом сезоне «Полесье» будет играть в Лиге конференций. Во втором квалификационном раунде житомиряне встретятся с датским «Копенгагеном». Матчи пройдут 23 и 29 июля.

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Олег Кудрик Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
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Може цьому ''естету'' комфортніше було би в окопі?😮
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