Олег КУДРИК: «Мюнхен – грязный город. В Украине лучше»
Вратарь «Полесья» рассказал о выходных в Германии
29-летний вратарь житомирского «Полесья» Олег Кудрик поделился впечатлениями от недавней поездки в Германию.
Команда Руслана Ротаня провела сборы в Австрии. На выходных Кудрик посетил Мюнхен.
– Где был на выходных, что видел?
– В Мюнхене были.
– Что поразило?
– Да не знаю, что поразило. Грязный город, если честно, мне не очень понравился.
– Не понравилось?
– Ничего особенного. В Украине лучше.
– «Альянц Арену» видели?
– Видели, но только издалека, внутрь не заходили.
– Когда сможем зайти внутрь? В метафорическом плане
– Когда «Полесье» выйдет в Лигу чемпионов. Может, в группе встретимся с «Баварией».
– А какой отдых для тебя, в целом, самый лучший?
– На море, с семьёй.
В новом сезоне «Полесье» будет играть в Лиге конференций. Во втором квалификационном раунде житомиряне встретятся с датским «Копенгагеном». Матчи пройдут 23 и 29 июля.
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