Олег КУДРИК: «Мюнхен – грязный город. В Украине лучше»

29-летний вратарь житомирского «Полесья» Олег Кудрик поделился впечатлениями от недавней поездки в Германию.

Команда Руслана Ротаня провела сборы в Австрии. На выходных Кудрик посетил Мюнхен.

– Где был на выходных, что видел?

– В Мюнхене были.

– Что поразило?

– Да не знаю, что поразило. Грязный город, если честно, мне не очень понравился.

– Не понравилось?

– Ничего особенного. В Украине лучше.

– «Альянц Арену» видели?

– Видели, но только издалека, внутрь не заходили.

– Когда сможем зайти внутрь? В метафорическом плане

– Когда «Полесье» выйдет в Лигу чемпионов. Может, в группе встретимся с «Баварией».

– А какой отдых для тебя, в целом, самый лучший?

– На море, с семьёй.