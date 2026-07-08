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Уимблдон
08 июля 2026, 17:25 |
151
0

Тейлор Фритц – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2026

08 июля 2026, 17:25 |
151
0
Тейлор Фритц – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц
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8 июля на Уимблдонском турнире 2026 проходят матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде.

В 17:30 по Киеву на корте №1 поединок начнут Тейлор Фритц (США, ATP 7) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).

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Это будет 16-е очное противостояние соперников. Счет 10:5 в пользу Фритца.

Победитель поединка в полуфинале встретится либо с Флавио Коболли, либо с Артуром Фери.

📺 Видеотрансляция

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Тейлор Фритц Александр Зверев смотреть онлайн Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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