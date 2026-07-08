Тейлор Фритц – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июля на Уимблдонском турнире 2026 проходят матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде.

В 17:30 по Киеву на корте №1 поединок начнут Тейлор Фритц (США, ATP 7) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).

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Это будет 16-е очное противостояние соперников. Счет 10:5 в пользу Фритца.

Победитель поединка в полуфинале встретится либо с Флавио Коболли, либо с Артуром Фери.

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