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  4. Олег Саленко дал прогноз на матч Лиги Европы Динамо – Университатя
Лига Европы
08 июля 2026, 17:30 |
1068
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Олег Саленко дал прогноз на матч Лиги Европы Динамо – Университатя

В первом поединке, который пройдет в польском Люблине, киевлянам необходим голевой задел

08 июля 2026, 17:30 |
1068
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Олег Саленко дал прогноз на матч Лиги Европы Динамо – Университатя
Динамо
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Завтра, 9 июля «Динамо» матчем первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынской «Университати» из Клужа начнет официальный сезон (начало встречи – в 20:00). Своими ожиданиями от поединка в Люблине с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший нападающий «бело-синих» Олег Саленко.

– Олег, завтра «Динамо» вступает в борьбу в Лиге Европы. Каковы ваши ожидания?
– Ожидаю победы (улыбается). Пока сложно что-то сказать по составу, поскольку только главный тренер должен знать, кто будет в основной обойме. А это очень важно, чтобы наигрывался костяк. В спаррингах все было по-другому.

Мне пока сложно что-то конкретное сказать на счет «Университати». По достижением эта команда далека от топовой даже по меркам Румынии, поэтому, считаю «Динамо» однозначным фаворитом этой пары.

– Нужен задел в первом матче, учитывая, что киевляне сыграют на номинально домашнем поле?
– Безусловно. Необходимо победить хотя бы в два мяча, чтобы уверенно чувствовать себя в ответном поединке.

– Матвей Пономаренко сказал, что команда готова к сезону на 100%.
– Игра с румынами покажет. Хотя это и не тот оппонент, который в полной мере может дать ответ на вопрос о готовности «Динамо» к сезону. Если пройдут «Университатю», то дальше будет греческий ПАОК. Это уже должно быть более серьезное противостояние для динамовцев.

– В «Динамо» вернулся Томаш Кендзера и подписан молодой французский нападающий Пьер Мунгенге. Маловато?
– Пока трудно сказать. Важно, чтобы была сыгранность команды. В мое время при Валерии Лобановском основа состояла из 16 футболистов. И нас хватало на все матчи (улыбается). Правда, сейчас ситуация немного другая, очень много лишних переездов, поэтому обойма должна быть больше. Хорошо, что в чемпионате дали возможность перенести два матча, чтобы команда смогла подготовиться к еврокубковым поединкам.

– В принципе, в новом сезоне вы ждете от «Динамо» прорыва в игре и результатах?
– Он необходим. Одного провального сезона достаточно. Подписали молодого нападающего. Значит, за небольшие деньги, но сможет ли он здесь раскрыться, вопрос. Война делает свое дело. Не хочется повторяться, но в Украину тяжело заманить сильных иностранных футболистов. Поэтому и нужно, как я уже не раз говорил, делать ставку на своих лучших воспитанников. Если Игорю Костюку дадут достаточно времени для этого, то я верю, что эффект должен быть. Правда, хотят Пономаренко продать…

– А нужно ли его продавать?
– Наша власть говорит, что война не скоро закончится. А раз так, значит, его нужно отпускать, поскольку тут роста у Матвея не будет.

– И напоследок хотел бы услышать ваш прогноз на поединок «Динамо» – «Университатя»?
– Я уже выше намекнул, чего бы хотелось (улыбается). Ставлю на – 2:0. Тогда можно спокойно отправляется на ответный матч.

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Олег Саленко Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Матвей Пономаренко Томаш Кендзера Игорь Костюк Пьер Мунгенге Валерий Лобановский эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 2
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Хотелось бы 2:0
Но маловероятно.
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0
Мій прогноз на цей матч - це не програш Динамо і ТБ 2
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