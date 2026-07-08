Динамо объявило заявку на Лигу Европы. Есть Ярмоленко, где Пономаренко?
Киевский клуб сыграет против румынской «Университати» Клуж в первом квалификационном раунде
На официальном сайте киевского «Динамо» была опубликована заявка на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится в четверг, 9 июля.
«Бело-синие» сыграют против румынской «Университати» Клуж. Ответная игра состоится через неделю, 16 июля, а победитель этого противостояния в следующем раунде встретится с греческим клубом ПАОК.
Заявка команды на Лигу Европы делится на два списка – А (основной состав) и B (молодые и доморощенные таланты). В течение сезона клубы могут вносить в список B неограниченное количество игроков.
Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк рассчитывает на 34 игрока, среди которых три вратаря, 11 защитников, 15 полузащитников и пять форвардов.
Один из ключевых игроков – вингер Андрей Ярмоленко – попал в список A, в то время как лучший бомбардир команды прошлого сезона, форвард Матвей Пономаренко был заявлен по списку B.
«Динамо» сможет рассчитывать и на трех новичков – во время летнего трансферного окна к «бело-синим» присоединились польский защитник Томаш Кендзера, французский форвард Пьер Мунгенге и украинский вратарь Илья Ольховый.
Заявка Динамо на матч первого раунда Лиги Европы
Список А
Вратари:
- 35. Руслан Нещерет
- 43. Илья Ольховый
Защитники:
- 2. Константин Вивчаренко
- 18. Александр Тымчик
- 20. Алексей Гусев
- 40. Кристиан Биловар
- 44. Владислав Дубинчак
- 66. Алиу Тиаре
- 94. Томаш Кендзера
Полузащитники:
- 6. Владимир Бражко
- 7. Андрей Ярмоленко
- 8. Александр Пихаленок
- 9. Назар Волошин
- 10. Николай Шапаренко
- 15. Валентин Рубчинский
- 21. Джастин Лонвейк
- 22. Владислав Кабаев
- 23. Навин Малыш
- 29. Виталий Буяльский
- 91. Николай Михайленко
Нападающие:
- 16. Шола Огундана
- 39. Эдуардо Герреро
- 99. Пьер Мунгенге
Список B
Вратарь:
- 71. Вячеслав Суркис
Защитники:
- 90. Денис Дикий
- 13. Максим Коробов
- 32. Тарас Михавко
- 34. Владислав Захарченко
Полузащитники:
- 14. Павел Люсин
- 19. Кирилл Осипенко
- 70. Богдан Редушко
- 17. Роман Саленко
Нападающие:
- 87. Владислав Герич
- 11. Матвей Пономаренко
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Київське «Динамо» подало заявку для участі в кваліфікаційних матчах Ліги Європи УЄФА. Нагадаємо, «біло-сині» стартують із першого кваліфікаційного раунду матчами проти румунської «Університаті» з міста Клуж-Напока.Загалом у заявці 34 футболісти: 23 за списком А, ще 11 - за списком Б.Владислав Герич (№87)Матвій Пономаренко (№11) https://fcdynamo.com/news/zayavka-dinamo-kiyiv-na-kvalifikacijni-ma
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