Динамо объявило заявку на Лигу Европы. Есть Ярмоленко, где Пономаренко?

На официальном сайте киевского «Динамо» была опубликована заявка на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится в четверг, 9 июля.

«Бело-синие» сыграют против румынской «Университати» Клуж. Ответная игра состоится через неделю, 16 июля, а победитель этого противостояния в следующем раунде встретится с греческим клубом ПАОК.

Заявка команды на Лигу Европы делится на два списка – А (основной состав) и B (молодые и доморощенные таланты). В течение сезона клубы могут вносить в список B неограниченное количество игроков.

Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк рассчитывает на 34 игрока, среди которых три вратаря, 11 защитников, 15 полузащитников и пять форвардов.

Один из ключевых игроков – вингер Андрей Ярмоленко – попал в список A, в то время как лучший бомбардир команды прошлого сезона, форвард Матвей Пономаренко был заявлен по списку B.

«Динамо» сможет рассчитывать и на трех новичков – во время летнего трансферного окна к «бело-синим» присоединились польский защитник Томаш Кендзера, французский форвард Пьер Мунгенге и украинский вратарь Илья Ольховый.

Заявка Динамо на матч первого раунда Лиги Европы

Список А

Вратари:

35. Руслан Нещерет

43. Илья Ольховый

Защитники:

2. Константин Вивчаренко

18. Александр Тымчик

20. Алексей Гусев

40. Кристиан Биловар

44. Владислав Дубинчак

66. Алиу Тиаре

94. Томаш Кендзера

Полузащитники:

6. Владимир Бражко

7. Андрей Ярмоленко

8. Александр Пихаленок

9. Назар Волошин

10. Николай Шапаренко

15. Валентин Рубчинский

21. Джастин Лонвейк

22. Владислав Кабаев

23. Навин Малыш

29. Виталий Буяльский

91. Николай Михайленко

Нападающие:

16. Шола Огундана

39. Эдуардо Герреро

99. Пьер Мунгенге

Список B

Вратарь:

71. Вячеслав Суркис

Защитники:

90. Денис Дикий

13. Максим Коробов

32. Тарас Михавко

34. Владислав Захарченко

Полузащитники:

14. Павел Люсин

19. Кирилл Осипенко

70. Богдан Редушко

17. Роман Саленко

Нападающие: