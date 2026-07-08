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Лига Европы
08 июля 2026, 10:37 | Обновлено 08 июля 2026, 12:04
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Динамо объявило заявку на Лигу Европы. Есть Ярмоленко, где Пономаренко?

Киевский клуб сыграет против румынской «Университати» Клуж в первом квалификационном раунде

08 июля 2026, 10:37 | Обновлено 08 июля 2026, 12:04
4135
5 Comments
Динамо объявило заявку на Лигу Европы. Есть Ярмоленко, где Пономаренко?
ФК Динамо Киев
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На официальном сайте киевского «Динамо» была опубликована заявка на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится в четверг, 9 июля.

«Бело-синие» сыграют против румынской «Университати» Клуж. Ответная игра состоится через неделю, 16 июля, а победитель этого противостояния в следующем раунде встретится с греческим клубом ПАОК.

Заявка команды на Лигу Европы делится на два списка – А (основной состав) и B (молодые и доморощенные таланты). В течение сезона клубы могут вносить в список B неограниченное количество игроков.

Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк рассчитывает на 34 игрока, среди которых три вратаря, 11 защитников, 15 полузащитников и пять форвардов.

Один из ключевых игроков – вингер Андрей Ярмоленко – попал в список A, в то время как лучший бомбардир команды прошлого сезона, форвард Матвей Пономаренко был заявлен по списку B.

«Динамо» сможет рассчитывать и на трех новичков – во время летнего трансферного окна к «бело-синим» присоединились польский защитник Томаш Кендзера, французский форвард Пьер Мунгенге и украинский вратарь Илья Ольховый.

Заявка Динамо на матч первого раунда Лиги Европы

Список А

Вратари:

  • 35. Руслан Нещерет
  • 43. Илья Ольховый

Защитники:

  • 2. Константин Вивчаренко
  • 18. Александр Тымчик
  • 20. Алексей Гусев
  • 40. Кристиан Биловар
  • 44. Владислав Дубинчак
  • 66. Алиу Тиаре
  • 94. Томаш Кендзера

Полузащитники:

  • 6. Владимир Бражко
  • 7. Андрей Ярмоленко
  • 8. Александр Пихаленок
  • 9. Назар Волошин
  • 10. Николай Шапаренко
  • 15. Валентин Рубчинский
  • 21. Джастин Лонвейк
  • 22. Владислав Кабаев
  • 23. Навин Малыш
  • 29. Виталий Буяльский
  • 91. Николай Михайленко

Нападающие:

  • 16. Шола Огундана
  • 39. Эдуардо Герреро
  • 99. Пьер Мунгенге

Список B

Вратарь:

  • 71. Вячеслав Суркис

Защитники:

  • 90. Денис Дикий
  • 13. Максим Коробов
  • 32. Тарас Михавко
  • 34. Владислав Захарченко

Полузащитники:

  • 14. Павел Люсин
  • 19. Кирилл Осипенко
  • 70. Богдан Редушко
  • 17. Роман Саленко

Нападающие:

  • 87. Владислав Герич
  • 11. Матвей Пономаренко

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Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж Игорь Костюк Андрей Ярмоленко Матвей Пономаренко Богдан Редушко
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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Очередное фуфло от очередного фуфломета!!! Вот полный список:
Київське «Динамо» подало заявку для участі в кваліфікаційних матчах Ліги Європи УЄФА. Нагадаємо, «біло-сині» стартують із першого кваліфікаційного раунду матчами проти румунської «Університаті» з міста Клуж-Напока.Загалом у заявці 34 футболісти: 23 за списком А, ще 11 - за списком Б.Владислав Герич (№87)Матвій Пономаренко (№11) https://fcdynamo.com/news/zayavka-dinamo-kiyiv-na-kvalifikacijni-ma
tchi-ligi-yevropi-uyefa
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Де трансфери? Знову позоритися будуть. Всі очікували підсилення на мінімум 9 позицій. Як наслідок підсилилася лише одна (Кендзьора). Мунгенге було б підсилення якби грали в два форварди, але ж гратимуть в одного. Навіть якщо врахувати Мунгенге то це лише дві позиції. Де ще 7?
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-2
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Тятя , ти зрозуміла своє завдання ;)
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-4
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