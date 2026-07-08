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Англия
08 июля 2026, 11:13 |
203
0

Почти в родных стенах. Как Динамо играло матчи еврокубков в Люблине

Вспомним все матчи киевлян в еврокубках в этом польском городе

08 июля 2026, 11:13 |
203
0
Почти в родных стенах. Как Динамо играло матчи еврокубков в Люблине
ФК Динамо Киев
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Киевское Динамо в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27 сыграет в польском Люблине против румынского Университатя Клуж.

Этот матч станет для киевлян десятым домашним в еврокубках в этом польском городе.

В предыдущих 9 поединках Динамо одержало 5 побед, трижды проиграло, еще раз была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 19-8 в пользу Динамо.

Все матчи Динамо в еврокубках в Люблине (9)

  • 2025: ЛК, Ноа (Армения) – 2:0
  • 2025: ЛК, Зрински (Босния и Герцеговина) – 6:0
  • 2025: ЛК, Кристал Пелас (Англия) – 0:2
  • 2025 год: ЛЕ, Маккаби Т.-А. (Израиль) – 1:0
  • 2025: ЛЧ, Пафос (Кипр) – 0:1
  • 2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:0
  • 2024: ЛЧ, РБ Зальцбург (Австрия) – 0:2
  • 2024: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия) – 1:1
  • 2024: ЛЧ, Партизан (Сербия) – 6:2
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Динамо Киев Университатя Клуж Лига Европы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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