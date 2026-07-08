Почти в родных стенах. Как Динамо играло матчи еврокубков в Люблине

Киевское Динамо в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27 сыграет в польском Люблине против румынского Университатя Клуж.

Этот матч станет для киевлян десятым домашним в еврокубках в этом польском городе.

В предыдущих 9 поединках Динамо одержало 5 побед, трижды проиграло, еще раз была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 19-8 в пользу Динамо.

Все матчи Динамо в еврокубках в Люблине (9)