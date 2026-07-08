Англия08 июля 2026, 11:13 |
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Почти в родных стенах. Как Динамо играло матчи еврокубков в Люблине
Вспомним все матчи киевлян в еврокубках в этом польском городе
08 июля 2026, 11:13 |
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Киевское Динамо в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27 сыграет в польском Люблине против румынского Университатя Клуж.
Этот матч станет для киевлян десятым домашним в еврокубках в этом польском городе.
В предыдущих 9 поединках Динамо одержало 5 побед, трижды проиграло, еще раз была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 19-8 в пользу Динамо.
Все матчи Динамо в еврокубках в Люблине (9)
- 2025: ЛК, Ноа (Армения) – 2:0
- 2025: ЛК, Зрински (Босния и Герцеговина) – 6:0
- 2025: ЛК, Кристал Пелас (Англия) – 0:2
- 2025 год: ЛЕ, Маккаби Т.-А. (Израиль) – 1:0
- 2025: ЛЧ, Пафос (Кипр) – 0:1
- 2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:0
- 2024: ЛЧ, РБ Зальцбург (Австрия) – 0:2
- 2024: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия) – 1:1
- 2024: ЛЧ, Партизан (Сербия) – 6:2
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