Новый соперник из Румынии. Как играло Динамо в еврокубках против румын?

Киевское Динамо впервые в своей истории сыграет против команды Университатя Клуж в еврокубках.

Произойдет это в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27.

В своей истории Динамо сыграло 9 матчей против румынских команд в еврокубках, в которых победило 4 раза, трижды сыграло вничью и дважды проиграло. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 17-12 в пользу киевлян.

Все матчи Динамо против команд из Румынии в еврокубках (9)

2014: ЛЕ, Стяуа – Динамо – 0:2 (Ярмоленко, Лэнс)

2014: ЛЕ, Динамо – Стяуа – 3:1 (Ярмоленко, Кравец, Теодорчик)

2006: ЛЧ, Стяуа – Динамо – 1:1 (Чернат)

2006: ЛЧ, Динамо – Стяуа – 1:4 (Ребров)

2001: ЛЧ, Динамо – Стяуа – 1:1 (Мелащенко)

2001: ЛЧ, Стяуа – Динамо – 2:4 (Белькевич (2), Идахор, Мелащенко)

1987: СУ, Динамо – Стяуа – 0:1

1985: КВК, Динамо – Университатя Крайова – 3:0 (Рац, Беланов, Демьяненко)

1985: КВК, Университатя Крайова – Динамо – 2:2 (Заваров (2))