Лига Европы08 июля 2026, 10:28 | Обновлено 08 июля 2026, 11:31
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Новый соперник из Румынии. Как играло Динамо в еврокубках против румын?
Вспомним все матчи киевлян в европейских турнирах против представителей этой страны
08 июля 2026, 10:28 | Обновлено 08 июля 2026, 11:31
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Киевское Динамо впервые в своей истории сыграет против команды Университатя Клуж в еврокубках.
Произойдет это в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27.
В своей истории Динамо сыграло 9 матчей против румынских команд в еврокубках, в которых победило 4 раза, трижды сыграло вничью и дважды проиграло. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 17-12 в пользу киевлян.
Все матчи Динамо против команд из Румынии в еврокубках (9)
- 2014: ЛЕ, Стяуа – Динамо – 0:2 (Ярмоленко, Лэнс)
- 2014: ЛЕ, Динамо – Стяуа – 3:1 (Ярмоленко, Кравец, Теодорчик)
- 2006: ЛЧ, Стяуа – Динамо – 1:1 (Чернат)
- 2006: ЛЧ, Динамо – Стяуа – 1:4 (Ребров)
- 2001: ЛЧ, Динамо – Стяуа – 1:1 (Мелащенко)
- 2001: ЛЧ, Стяуа – Динамо – 2:4 (Белькевич (2), Идахор, Мелащенко)
- 1987: СУ, Динамо – Стяуа – 0:1
- 1985: КВК, Динамо – Университатя Крайова – 3:0 (Рац, Беланов, Демьяненко)
- 1985: КВК, Университатя Крайова – Динамо – 2:2 (Заваров (2))
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