Динамо провело последнюю тренировку на сборе и вылетело на матч еврокубка
Киевляне отправились в Польшу
Во вторник игроки Динамо провели последнюю тренировку на сборе в Австрии и отправились на матч еврокубка в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Занятие традиционно началось с разминки и беговой работы, после чего команда выполнила упражнения на пассинг в парах. Основная часть тренировки была посвящена отработке завершения атак после фланговых передач, а также игровой серии на ворота.
В завершение динамовцы поработали над стандартными положениями и исполнением ударов по воротам.
После обеда команда отправилась в Люблин, где продолжит подготовку к ближайшему поединку. Матч с Университатей состоится в четверг, 9 июля, начало игры в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву).
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