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Украина. Премьер лига
07 июля 2026, 17:22 | Обновлено 07 июля 2026, 17:42
1328
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Динамо провело последнюю тренировку на сборе и вылетело на матч еврокубка

Киевляне отправились в Польшу

07 июля 2026, 17:22 | Обновлено 07 июля 2026, 17:42
1328
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Динамо провело последнюю тренировку на сборе и вылетело на матч еврокубка
ФК Динамо Киев
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Во вторник игроки Динамо провели последнюю тренировку на сборе в Австрии и отправились на матч еврокубка в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Занятие традиционно началось с разминки и беговой работы, после чего команда выполнила упражнения на пассинг в парах. Основная часть тренировки была посвящена отработке завершения атак после фланговых передач, а также игровой серии на ворота.

В завершение динамовцы поработали над стандартными положениями и исполнением ударов по воротам.

После обеда команда отправилась в Люблин, где продолжит подготовку к ближайшему поединку. Матч с Университатей состоится в четверг, 9 июля, начало игры в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву).

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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