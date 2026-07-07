Динамо провело последнюю тренировку на сборе и вылетело на матч еврокубка

Во вторник игроки Динамо провели последнюю тренировку на сборе в Австрии и отправились на матч еврокубка в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Занятие традиционно началось с разминки и беговой работы, после чего команда выполнила упражнения на пассинг в парах. Основная часть тренировки была посвящена отработке завершения атак после фланговых передач, а также игровой серии на ворота.

В завершение динамовцы поработали над стандартными положениями и исполнением ударов по воротам.

После обеда команда отправилась в Люблин, где продолжит подготовку к ближайшему поединку. Матч с Университатей состоится в четверг, 9 июля, начало игры в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву).