9 июля состоится первый матч первого раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между украинским «Динамо» (Киев) и румынским клубом «Университатя» (Клуж).

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Матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашний матч для киевлян начнётся в 20:00.

Ответный матч в Клуже состоится 16 июля. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против грецкого ПАОКа.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2.

Динамо – Университатя Клуж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция



