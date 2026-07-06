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Динамо Киев
09.07.2026 19:00 - : -
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Лига Европы
06 июля 2026, 20:22 | Обновлено 06 июля 2026, 21:02
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0

Динамо – Университатя Клуж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 9 июля и начнётся в 20:00

06 июля 2026, 20:22 | Обновлено 06 июля 2026, 21:02
340
0
Динамо – Университатя Клуж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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9 июля состоится первый матч первого раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между украинским «Динамо» (Киев) и румынским клубом «Университатя» (Клуж).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашний матч для киевлян начнётся в 20:00.

Ответный матч в Клуже состоится 16 июля. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против грецкого ПАОКа.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2.

Динамо – Университатя Клуж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо - Университатя Клуж Динамо Киев Университатя Клуж смотреть онлайн Лига Европы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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