Инфантино прокомментировал скандал в матче между Египтом и Аргентиной

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал скандал, который возник в матче 1/8 финала чемпионата мира, и незасчитанный гол сборной Египта в ворота Аргентины (2:3):

«Прежде чем что-либо сказать, позвольте мне кое-что прояснить. Я десятилетиями работаю в футболе, много лет сотрудничал с судьями, участвовал в соревнованиях и изучал правила игры.

Когда решение вызывает столько споров по всему миру, моя обязанность – точно понять, что произошло. Именно поэтому я пересмотрел этот эпизод более десяти раз.

Я поставил на паузу каждый ракурс, прослушал запись разговора VAR, доступную судьям, посмотрел каждый повтор с разных камер. Не потому, что в этом участвовала Аргентина. Не потому, что в этом участвовал Египет.

Потому что футбол заслуживает фактов, а не мнений. Внимательно изучив инциденты, я лично не обнаружил доказательств того, что команда VAR намеренно пыталась отдать предпочтение одной стороне перед другой.

Люди имеют полное право задавать вопросы по поводу решений. Люди имеют полное право не соглашаться. Но несогласие никогда не должно автоматически становиться доказательством заговора.

Я понимаю, почему египетские болельщики разочарованы. Я понимаю, почему аргентинские болельщики считают, что судьи приняли правильные решения.

Если наш судейский отдел считает, что необходимы улучшения, мы будем изучать каждый инцидент точно так же, как и после каждого крупного матча. Именно так футбол продолжает совершенствоваться», – сообщил Инфантино.