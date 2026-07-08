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Чемпионат мира
08 июля 2026, 16:37 | Обновлено 08 июля 2026, 17:00
3919
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Инфантино прокомментировал скандал в матче между Египтом и Аргентиной

Результативный удар африканской сборной не был засчитан арбитром из-за нарушения правил

08 июля 2026, 16:37 | Обновлено 08 июля 2026, 17:00
3919
3 Comments
Инфантино прокомментировал скандал в матче между Египтом и Аргентиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
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Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал скандал, который возник в матче 1/8 финала чемпионата мира, и незасчитанный гол сборной Египта в ворота Аргентины (2:3):

«Прежде чем что-либо сказать, позвольте мне кое-что прояснить. Я десятилетиями работаю в футболе, много лет сотрудничал с судьями, участвовал в соревнованиях и изучал правила игры.

Когда решение вызывает столько споров по всему миру, моя обязанность – точно понять, что произошло. Именно поэтому я пересмотрел этот эпизод более десяти раз.

Я поставил на паузу каждый ракурс, прослушал запись разговора VAR, доступную судьям, посмотрел каждый повтор с разных камер. Не потому, что в этом участвовала Аргентина. Не потому, что в этом участвовал Египет.

Потому что футбол заслуживает фактов, а не мнений. Внимательно изучив инциденты, я лично не обнаружил доказательств того, что команда VAR намеренно пыталась отдать предпочтение одной стороне перед другой.

Люди имеют полное право задавать вопросы по поводу решений. Люди имеют полное право не соглашаться. Но несогласие никогда не должно автоматически становиться доказательством заговора.

Я понимаю, почему египетские болельщики разочарованы. Я понимаю, почему аргентинские болельщики считают, что судьи приняли правильные решения.

Если наш судейский отдел считает, что необходимы улучшения, мы будем изучать каждый инцидент точно так же, как и после каждого крупного матча. Именно так футбол продолжает совершенствоваться», – сообщил Инфантино.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Египта по футболу сборная Аргентины по футболу Джанни Инфантино ФИФА
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Формально - все правильно.
Але, якщо відмотувати хвилин на декілька, можна будь-яке взяття воріт відмінити.
Але ж, я думаю, єгиптян не цей епізод кумарить, а третій м'яч Аргентини. Цей епізод чомусь старанно ігнорується. Але, якщо футболки поміняти..., і показати епізод цьому усміхненому болвану, цікаво, якої б він заспівав.
Ех, шкода, єгиптяни не євреї, в то б пожалілися Трампу - і все б "порішали".
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+3
Вар вбиває футбол
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+1
Браво, федерація!!! 👏👏👏
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+1
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