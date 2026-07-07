Чемпионат мира07 июля 2026, 20:33 | Обновлено 07 июля 2026, 20:45
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ФОТО. Египет забил второй гол Аргентине, но его отменили: что случилось?
Забитый мяч Мостафы Зико не был засчитан из-за фол перед началом атаки
07 июля 2026, 20:33 | Обновлено 07 июля 2026, 20:45
366
0
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Сборная Египта на 58-й минуте во второй раз в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 поразила ворота команды Аргентины.
Эмилиано Мартинеса переиграл Мостафа Зико, но в итоге рефери отменил гол после просмотра VAR.
Перед началом атаки Карим Хафез сфолил против Лисандро Мартинеса, что призвело к потеря мяча аргентинцем.
Египет переигрывает Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Яссира Ибрагима на 15-й минуте.
ФОТО. Египет забил второй гол Аргентине, но его отменили: что случилось?
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