Сборная Египта на 58-й минуте во второй раз в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 поразила ворота команды Аргентины.

Эмилиано Мартинеса переиграл Мостафа Зико, но в итоге рефери отменил гол после просмотра VAR.

Перед началом атаки Карим Хафез сфолил против Лисандро Мартинеса, что призвело к потеря мяча аргентинцем.

Египет переигрывает Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Яссира Ибрагима на 15-й минуте.

ФОТО. Египет забил второй гол Аргентине, но его отменили: что случилось?