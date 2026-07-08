ВИДЕО. Тренер Египта набросился на Месси, обвинив его в «ограблении»

Камбэк сборной Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (3:2) вызвал взрыв эмоций не только среди аргентинцев. В сети появилось видео, на котором видно, как член тренерского штаба египтян после финального свистка в приступе ярости набросился на нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси.

На опубликованных кадрах видно, как аргентинец подходит к скамейке запасных и пытается успокоить тренерский штаб команды-соперника. Ибрагим Хасан, помощник и брат главного тренера египетской команды Хоссама Хасана, внезапно вскочил и начал что-то эмоционально кричать в сторону Месси.

Что именно он сказал футболисту, неизвестно, однако при этом тренер показал Лионелю жест, означающий «ограбление». Специалиста оттащили в сторону, а главный арбитр матча Франсуа Летексье показал красную карточку другому тренеру египтян, который также пытался добраться до Месси.

Для Египта выход в 1/8 финала ЧМ стал лучшим результатом в истории. Сборная Аргентины в четвертьфинале сыграет против Швейцарии. Матч состоится 12 июля.