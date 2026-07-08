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  4. ВИДЕО. Тренер Египта набросился на Месси, обвинив его в «ограблении»
Чемпионат мира
08 июля 2026, 16:34 | Обновлено 08 июля 2026, 16:56
2558
4

ВИДЕО. Тренер Египта набросился на Месси, обвинив его в «ограблении»

Ибрагим Хасан был удален с поля из-за своего поведения

08 июля 2026, 16:34 | Обновлено 08 июля 2026, 16:56
2558
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ВИДЕО. Тренер Египта набросился на Месси, обвинив его в «ограблении»
Getty Images/Global Images Ukraine. Братья Хасан
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Камбэк сборной Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (3:2) вызвал взрыв эмоций не только среди аргентинцев. В сети появилось видео, на котором видно, как член тренерского штаба египтян после финального свистка в приступе ярости набросился на нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси.

На опубликованных кадрах видно, как аргентинец подходит к скамейке запасных и пытается успокоить тренерский штаб команды-соперника. Ибрагим Хасан, помощник и брат главного тренера египетской команды Хоссама Хасана, внезапно вскочил и начал что-то эмоционально кричать в сторону Месси.

Что именно он сказал футболисту, неизвестно, однако при этом тренер показал Лионелю жест, означающий «ограбление». Специалиста оттащили в сторону, а главный арбитр матча Франсуа Летексье показал красную карточку другому тренеру египтян, который также пытался добраться до Месси.

Для Египта выход в 1/8 финала ЧМ стал лучшим результатом в истории. Сборная Аргентины в четвертьфинале сыграет против Швейцарии. Матч состоится 12 июля.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Египта по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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Комментарии 4
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До кацапів знову їдьте, і там кидайтеся до них)
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+4
ч@юркі возмутілісь помогли тобі твої рузькі, синку?)
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+2
Мессі ім ще пенальті не забив,а так було б ще більшє крокодиліва    плачу.Повинні ще за це подякувати, бо поїдуть героями цікавого матчу
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0
Та це, здається, ще не "по закінченні матчу".
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0
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