ВИДЕО. Тренер Египта набросился на Месси, обвинив его в «ограблении»
Ибрагим Хасан был удален с поля из-за своего поведения
Камбэк сборной Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (3:2) вызвал взрыв эмоций не только среди аргентинцев. В сети появилось видео, на котором видно, как член тренерского штаба египтян после финального свистка в приступе ярости набросился на нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси.
На опубликованных кадрах видно, как аргентинец подходит к скамейке запасных и пытается успокоить тренерский штаб команды-соперника. Ибрагим Хасан, помощник и брат главного тренера египетской команды Хоссама Хасана, внезапно вскочил и начал что-то эмоционально кричать в сторону Месси.
Что именно он сказал футболисту, неизвестно, однако при этом тренер показал Лионелю жест, означающий «ограбление». Специалиста оттащили в сторону, а главный арбитр матча Франсуа Летексье показал красную карточку другому тренеру египтян, который также пытался добраться до Месси.
Для Египта выход в 1/8 финала ЧМ стал лучшим результатом в истории. Сборная Аргентины в четвертьфинале сыграет против Швейцарии. Матч состоится 12 июля.
Tras el triunfo 3-2 de Argentina, se filtró un cara a cara que no se vio en la transmisión: Messi intentó calmar al cuerpo técnico egipcio, pero Ibrahim Hassan, asistente del entrenador, respondió con gestos de “robo” y se acercó de forma desafiante al capitán argentino.… pic.twitter.com/VtZZI7UZPU— Altavoz Ec (@altavozecu_) July 8, 2026
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