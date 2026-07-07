Тренер Египта: «Это всё из-за денег. Они хотят оставить Месси на ЧМ-2026»
Хоссам Хасан резко прокомментировал поражение от Аргентины
Главный тренер сборной Египта Хоссам Хасан эмоционально прокомментировал драматическую развязку матча 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Аргентины (2:3).
Египтяне вели в счёте 2:0 до 79-й минуты, после чего аргентинцы совершили невероятный камбэк и забили трижды, оставив подопечных Хасана за бортом чемпионата мира. По мнению специалиста, его команда не заслуживала поражения, и он намекнул на коррупционную составляющую в этом противостоянии.
«Всё сводится к деньгам. Они хотят, чтобы Месси остался в турнире. В футболе многое происходит за пределами поля из-за чьих-то интересов. То, что произошло, было несправедливо. Египет заслуживал выхода в следующий раунд. Именно мы были лучшей командой в матче против Аргентины», – заявил он.
В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с победителем пары Колумбия – Швейцария. Сборная Египта играла на этой стадии турнира впервые в своей истории.
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