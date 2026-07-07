Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Египта: «Это всё из-за денег. Они хотят оставить Месси на ЧМ-2026»
Чемпионат мира
07 июля 2026, 22:41 |
3091
1

Тренер Египта: «Это всё из-за денег. Они хотят оставить Месси на ЧМ-2026»

Хоссам Хасан резко прокомментировал поражение от Аргентины

07 июля 2026, 22:41 |
3091
1 Comments
Тренер Египта: «Это всё из-за денег. Они хотят оставить Месси на ЧМ-2026»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоссам Хасан
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хасан эмоционально прокомментировал драматическую развязку матча 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Аргентины (2:3).

Египтяне вели в счёте 2:0 до 79-й минуты, после чего аргентинцы совершили невероятный камбэк и забили трижды, оставив подопечных Хасана за бортом чемпионата мира. По мнению специалиста, его команда не заслуживала поражения, и он намекнул на коррупционную составляющую в этом противостоянии.

«Всё сводится к деньгам. Они хотят, чтобы Месси остался в турнире. В футболе многое происходит за пределами поля из-за чьих-то интересов. То, что произошло, было несправедливо. Египет заслуживал выхода в следующий раунд. Именно мы были лучшей командой в матче против Аргентины», – заявил он.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с победителем пары Колумбия – Швейцария. Сборная Египта играла на этой стадии турнира впервые в своей истории.

По теме:
В сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026 выдвинули требование по Анчелотти
Мохамед САЛАХ: «Судейство не комментирую. Все видели, что произошло»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
сборная Египта по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу Лионель Месси
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(104)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Футбол | 07 июля 2026, 08:48 4
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб

Футболист может покинуть «Манчестер Сити» ради «Реала»

Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Футбол | 07 июля 2026, 00:45 0
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

Скорбите по Германии и Нидерландам? Слушайте сюда!
Футбол | 07.07.2026, 15:38
Скорбите по Германии и Нидерландам? Слушайте сюда!
Скорбите по Германии и Нидерландам? Слушайте сюда!
Египетский голкипер повторил вратарский рекорд чемпионатов мира
Футбол | 07.07.2026, 23:06
Египетский голкипер повторил вратарский рекорд чемпионатов мира
Египетский голкипер повторил вратарский рекорд чемпионатов мира
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США с ЧМ-2026
Футбол | 07.07.2026, 05:01
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США с ЧМ-2026
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США с ЧМ-2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Саме так і земля плоска і стоїть на трьох китах 
Ответить
+1
Популярные новости
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
07.07.2026, 09:40 3
Бокс
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
06.07.2026, 15:15 12
Футбол
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
06.07.2026, 07:27 6
Футбол
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
06.07.2026, 07:23 3
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 9
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
07.07.2026, 10:07 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
07.07.2026, 09:06 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем