Тренер Египта: «Это всё из-за денег. Они хотят оставить Месси на ЧМ-2026»

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хасан эмоционально прокомментировал драматическую развязку матча 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Аргентины (2:3).

Египтяне вели в счёте 2:0 до 79-й минуты, после чего аргентинцы совершили невероятный камбэк и забили трижды, оставив подопечных Хасана за бортом чемпионата мира. По мнению специалиста, его команда не заслуживала поражения, и он намекнул на коррупционную составляющую в этом противостоянии.

«Всё сводится к деньгам. Они хотят, чтобы Месси остался в турнире. В футболе многое происходит за пределами поля из-за чьих-то интересов. То, что произошло, было несправедливо. Египет заслуживал выхода в следующий раунд. Именно мы были лучшей командой в матче против Аргентины», – заявил он.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с победителем пары Колумбия – Швейцария. Сборная Египта играла на этой стадии турнира впервые в своей истории.