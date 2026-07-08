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Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 23:59 | Обновлено 09 июля 2026, 00:01
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Георгий БУЩАН: «Я мечтаю вернуться в сборную»

Украинский вратарь прокомментировал свой переход в житомирское «Полесье»

08 июля 2026, 23:59 | Обновлено 09 июля 2026, 00:01
50
0
Георгий БУЩАН: «Я мечтаю вернуться в сборную»
ФК Полесье. Георгий Бущан
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Украинский вратарь Георгий Бущан прокомментировал свой переход в житомирское «Полесье».

– Уже не аренда, а полноценный контракт. Признайся честно, как это сказывается психологически? Есть ли какие-то различия?

– Для меня нет разницы, потому что я остаюсь в «Полесье», остаюсь в клубе, у которого большие амбиции. Именно эти амбиции помогают мне не останавливаться.

– Насколько важно было для тебя остаться именно здесь? Чем тебе так понравилось «Полесье», что ты понял: «Да, здесь нужно остаться»?

– Если честно, то я ещё не сказал своего слова здесь. Этот год был для меня тяжёлым с точки зрения карьеры, но меня подкупили коллектив, клуб и президент клуба Геннадий Владиславович своими амбициями. Они подтверждают, что мне нужно остаться, а не говорить «до свидания», а продолжать бороться за своё место.

– Ты сказал: «Год был тяжелым». Как думаешь, почему? Уже проанализировал, что произошло?

– Конечно, анализировал, но были факторы, которые так сложились. Пока больше ничего сказать не могу.

– Насколько тебе здесь комфортно? Возможно, даже комфортнее, чем в предыдущих клубах?

– Я дома.

– А как будешь вспоминать период в «Аль-Шабабе»? Что в первую очередь приходит на ум?

– Буду вспоминать нормально. Остались только хорошие эмоции. Я побывал в хорошем чемпионате, в хорошей команде. Да, не всё получилось, в футболе всё быстро меняется, но ничего плохого сказать не могу. Хочу лишь поблагодарить «Аль-Шабаб» и двигаться дальше.

– На сколько лет подписал контракт?

– На два года.

– Какими видишь эти два года? Какими хотел бы их видеть?

– Как говорится, если скажешь, чего хочешь завтра...

– Помечтать же можно.

– Если и мечтать, то хочу вернуться в профессиональный футбол. Играть, играть, играть. И мечта – вернуться в сборную.

– Если говорить о «Полесье», как оцениваешь перспективы команды в следующем сезоне?

– Довольно неплохие, но нам нужно работать. Я был в командах, где результат нужен всегда, и каждый сезон – это новый вызов. Надо постоянно подтверждать свой статус. Это непросто, но нужно двигаться step by step.

– Итак, было третье место, а теперь?

– А теперь посмотрим, как будет в следующем сезоне. Но мы сделаем для этого всё.

– Говорят, ты меняешь номер. Это правда?

– Пожалуй, да.

– Почему?

– Что-то не сложилось с 21-м номером. Когда я впервые попал в заявку «Динамо», тоже был 21-й номер. Сейчас снова был 21-й, но что-то пошло не так. Поэтому будет новый номер. Давайте так: кто угадает, какой именно. Под этим номером играл мой любимый футболист.

– Играл? То есть сейчас уже не играет?

– Да, играл. Мои болельщики должны знать, за кого я болею.

– А что подаришь тому, кто угадает?

– Подарю свою официальную футболку после первого матча, в котором сыграю под этим номером.

– Думаю, там будет настоящая борьба.

– Надо же немного заинтересовать.

– А ты уверен, что вся проблема была именно в номере?

– Нет. А может, и так. Посмотрим.

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Георгий Бущан Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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