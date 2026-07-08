Милевский отреагировал на скандальную победу Аргентины, вспомнив о Месси

Во вторник, 7 июля, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Аргентины и Египта. Южноамериканская команда одолела соперника со счетом 3:2.

Бывший игрок сборной Украины Артем Милевский прокомментировал результат этого противостояния, а также поделился мнением о скандальных моментах и ​​не засчитанном голе:

– Честно говоря, в какой-то момент я подумал, что Месси уедет домой и Криш уже ждет его в аэропорту. Потому что Египет выглядел настолько сбалансированным и заряженным!

Они очень круто защищались и классно выбегали в контратаки. Забили три гола, один им не засчитали... Я вообще не знаю, что судья там увидел. Очень непонятное решение.

Однако потом эти мысли развеялись, и шансов у египтян уже не было. Месси еще раз доказывает свое величие, что бы там ни говорили. Лео постоянно с мячом.

Видит, что не выходит из-за дриблинга – просто берет и начинает грузить в штрафную на Ромеро, исполняет все стандарты. И это принесло свои плоды.

– Нет ощущения, что Аргентину тянут судьи? То гол Египта отменят, то пенальти дадут, то Месси не уберут за фол, как это было в первом туре.

– Да сейчас сколько мемов ходит по интернету на этот счет. Понятно, что арбитры хотят видеть легенд на турнире как можно дольше. Такие моменты есть, – считает Милевский.