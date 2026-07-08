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Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 12:05 | Обновлено 08 июля 2026, 12:58
3219
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бущан определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Футболист останется в «Полесье»

08 июля 2026, 12:05 | Обновлено 08 июля 2026, 12:58
3219
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бущан определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ФК Полісся. Георгий Бущан
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Вратарь сборной Украины Георгий Бущан продолжит выступать за «Полесье». Житомирский клуб официально объявил о подписании нового контракта с опытным голкипером.

Новый контракт 32-летнего футболиста рассчитан на два года. В прошлом сезоне Бущан защищал цвета «волков» на правах аренды, куда перешел в сентябре 2025 года из саудовского «Аль-Шабаба».

Украинский вратарь является воспитанником киевского «Динамо», за которое выступал на протяжении 16 лет. В составе столичного клуба он провел 201 матч, в 80 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «бело-синими» Бущан становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и трижды – Суперкубок.

Также голкипер прошел все возрастные сборные Украины, начиная с команды U-16. За национальную команду Бущан сыграл 18 матчей и участвовал в чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов.

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Украинская Премьер-лига Георгий Бущан Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Полесье
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