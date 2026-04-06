Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 апреля 2026, 06:02 |
В Полесье заявили, что хотят забрать трех лидеров Динамо

Бущан рассказал, кого из киевлян он пригласил бы в Житомир

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Бывший вратарь «Динамо» Георгий Бущан, который сейчас играет за «Полесье», назвал трёх футболистов киевского клуба, которых хотел бы видеть в составе «волков».

«Кого из игроков «Динамо» я бы забрал сейчас в «Полесье»? Номер 10 (Николай Шапаренко), номер 7 (Андрей Ярмоленко), номер 29 (Виталий Буяльский)», – отметил Бущан.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Шабаб» окончательно закрыл финансовые обязательства перед киевским «Динамо» за трансфер вратаря Георгия Бущана. Клуб из Саудовской Аравии перечислил два финальных транша в размере 500 и 300 тысяч долларов

Георгий Бущан Полесье Житомир Динамо Киев Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко Виталий Буяльский
По перше - навіщо такі дурниці публікувати ? По друге - а де ж вихованці самого Полісся ? Клуб - мильна булька !
