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Чемпионат мира
08 июля 2026, 09:38 | Обновлено 08 июля 2026, 09:39
371
0

Гранит ДЖАКА: «Мы все можем гордиться тем, чего достигли на ЧМ-2026»

Гранит поделился эмоциями после победы своей команды над сборной Колумбии

08 июля 2026, 09:38 | Обновлено 08 июля 2026, 09:39
371
0
Гранит ДЖАКА: «Мы все можем гордиться тем, чего достигли на ЧМ-2026»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака
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Лидер национальной сборной Швейцарии Гранит Джака поделился эмоциями после победы своей команды над сборной Колумбии, которая позволила швейцарцам квалифицироваться в 1/4 финала Мундиаля.

«Я считаю, что это поколение, которое мы имеем сейчас, особенно. Надеюсь, когда-нибудь мы увидим еще одно такое же, но мы очень долго ждали такую ​​группу.

Нас, более опытных игроков, подталкивают младшие, и в то же время мы должны каждый день и в каждом матче быть для них примером.

Конечно, мы пытаемся передать свой опыт, но, прежде всего, менталитет того, что даже для такой маленькой нации на этом уровне, в элитном футболе возможно все. От тренерского штаба до последнего игрока мы все можем гордиться тем, чего достигли», – сказал Джака.

Национальная сборная Швейцарии уверенно шагает по Мундиалю. В 1/4 финала ЧМ-2026 подопины Мурата Якина сыграют против Аргентины. Матч Аргентина – Швейцария запланирована на воскресенье, 12 июля.

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Олег Вахоцкий Источник: ФИФА
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