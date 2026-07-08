Гранит ДЖАКА: «Мы все можем гордиться тем, чего достигли на ЧМ-2026»

Лидер национальной сборной Швейцарии Гранит Джака поделился эмоциями после победы своей команды над сборной Колумбии, которая позволила швейцарцам квалифицироваться в 1/4 финала Мундиаля.

«Я считаю, что это поколение, которое мы имеем сейчас, особенно. Надеюсь, когда-нибудь мы увидим еще одно такое же, но мы очень долго ждали такую ​​группу.

Нас, более опытных игроков, подталкивают младшие, и в то же время мы должны каждый день и в каждом матче быть для них примером.

Конечно, мы пытаемся передать свой опыт, но, прежде всего, менталитет того, что даже для такой маленькой нации на этом уровне, в элитном футболе возможно все. От тренерского штаба до последнего игрока мы все можем гордиться тем, чего достигли», – сказал Джака.

Национальная сборная Швейцарии уверенно шагает по Мундиалю. В 1/4 финала ЧМ-2026 подопины Мурата Якина сыграют против Аргентины. Матч Аргентина – Швейцария запланирована на воскресенье, 12 июля.