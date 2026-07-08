Такое бывает. На ЧМ-2026 – первый день без футбола
Отдохнуть могут не только команды, но и болельщики
На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике определились все четвертьфинальные пары, а 8 июля станет первым днем, когда на турнире не будет ни одного футбольного матча.
Марафон ЧМ-2026 длился 27 дней кряду, когда каждый день было минимум два матча, однако в среду не только у команд, но и у болельщиков есть возможность отдохнуть от футбола перед 1/4 финала.
Новая стадия ЧМ начнется 9 июля матчем Франции и Марокко.
Четвертьфиналы
9 июля
Марокко – Франция
10 июля
Испания – Бельгия
12 июля
Норвегия – Англия
Аргентина – Швейцария
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