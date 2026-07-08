Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Такое бывает. На ЧМ-2026 – первый день без футбола
Чемпионат мира
08 июля 2026, 10:25 | Обновлено 08 июля 2026, 10:31
191
1

Такое бывает. На ЧМ-2026 – первый день без футбола

Отдохнуть могут не только команды, но и болельщики

08 июля 2026, 10:25 | Обновлено 08 июля 2026, 10:31
191
1 Comments
Такое бывает. На ЧМ-2026 – первый день без футбола
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике определились все четвертьфинальные пары, а 8 июля станет первым днем, когда на турнире не будет ни одного футбольного матча.

Марафон ЧМ-2026 длился 27 дней кряду, когда каждый день было минимум два матча, однако в среду не только у команд, но и у болельщиков есть возможность отдохнуть от футбола перед 1/4 финала.

Новая стадия ЧМ начнется 9 июля матчем Франции и Марокко.

Четвертьфиналы

9 июля

Марокко – Франция

10 июля

Испания – Бельгия

12 июля

Норвегия – Англия

Аргентина – Швейцария

По теме:
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
Гранит ДЖАКА: «Мы все можем гордиться тем, чего достигли на ЧМ-2026»
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
Бокс | 07 июля 2026, 14:44 0
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе разместился на второй позиции

Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Футбол | 08 июля 2026, 07:54 22
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»

Тренер недоволен действиями арбитра в матче Аргентина – Египет

Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Футбол | 08.07.2026, 07:07
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Украина U-19 – Германия U-19. Прогноз и анонс на полуфинал Евро-2026
Футбол | 08.07.2026, 09:47
Украина U-19 – Германия U-19. Прогноз и анонс на полуфинал Евро-2026
Украина U-19 – Германия U-19. Прогноз и анонс на полуфинал Евро-2026
В Египте «взорвались» после поражения от Аргентины и нашли виновного
Футбол | 08.07.2026, 09:26
В Египте «взорвались» после поражения от Аргентины и нашли виновного
В Египте «взорвались» после поражения от Аргентины и нашли виновного
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
день очікування перед Університятьою
Ответить
0
Популярные новости
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
07.07.2026, 08:26 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
07.07.2026, 00:45
Футбол
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
08.07.2026, 07:00 31
Футбол
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
06.07.2026, 09:32 10
Футбол
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
07.07.2026, 07:08 47
Теннис
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
06.07.2026, 08:42 2
Бокс
Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона
Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона
06.07.2026, 13:10 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем