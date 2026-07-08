Такое бывает. На ЧМ-2026 – первый день без футбола

На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике определились все четвертьфинальные пары, а 8 июля станет первым днем, когда на турнире не будет ни одного футбольного матча.

Марафон ЧМ-2026 длился 27 дней кряду, когда каждый день было минимум два матча, однако в среду не только у команд, но и у болельщиков есть возможность отдохнуть от футбола перед 1/4 финала.

Новая стадия ЧМ начнется 9 июля матчем Франции и Марокко.

Четвертьфиналы

9 июля

Марокко – Франция

10 июля

Испания – Бельгия

12 июля

Норвегия – Англия

Аргентина – Швейцария