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  4. ДЖОКОВИЧ: «Я все еще могу бороться с ребятами, которые младше на 15 лет»
Уимблдон
08 июля 2026, 08:19 |
236
0

ДЖОКОВИЧ: «Я все еще могу бороться с ребятами, которые младше на 15 лет»

Пресс-конференция Новака после выхода в полуфинал Уимблдона-2026

08 июля 2026, 08:19 |
236
0
ДЖОКОВИЧ: «Я все еще могу бороться с ребятами, которые младше на 15 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
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Сербский теннисист Новак Джокович провел пресс-конференцию после победы над Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Уимблдона-2026:

– Как будет восстанавливаться ваше тело?

– Посмотрим. У меня есть дополнительный день, и это хорошо.

– Чего ждете от матча с Синнером?

– Посмотрим. Увидим. Будущее покажет.

– Что думаете о том, что на турнире стало так много поздних матчей?

– Честно говоря, у меня ощущение, что я играл скорее indoor-турнир, чем outdoor.

– За время вашей карьеры это изменилось: матчи теперь часто заканчиваются после наступления темноты.

– В то же время быть частью такого эпического матча – это захватывающе. Мы играли больше пяти часов, сколько именно – я даже не знаю. Честно говоря, это один из лучших матчей, в которых я участвовал на Уимблдоне. Не помню, чтобы играл здесь настолько долго. Возможно, финал с Роджером в 2019 году близок по продолжительности.

Матч был невероятно равным. Он мог уйти кому угодно. Феликс действительно играл на очень высоком уровне. На супертай-брейке он немного просел, а я использовал все свои возможности, держался, выбирал правильные удары. Этого оказалось достаточно.

Публика была на ногах, особенно в последние 30 минут. Люди тоже понимали, насколько особенный это момент: мы не только играли такой матч, но еще и боролись с комендантским часом – оставалось всего несколько минут до 11. Я очень горжусь, что вышел из этого матча победителем.

– Вы сказали на корте, что это еще один полуфинал, но вы здесь не просто ради полуфинала. Вы сами еще удивляетесь тому, на что способны после стольких лет?

– И да, и нет. Да – потому что на этом этапе карьеры я все еще могу бороться с этими молодыми ребятами, которые младше меня на 15 лет, и побеждать их в матчах с самым плотным счетом. В этом смысле это приятный сюрприз. Но в то же время у меня всегда самые высокие ожидания от самого себя. Я могу быть очень самокритичным и очень жестким к себе. При этом я стараюсь наслаждаться такими моментами.

Я не знаю, что принесет завтра. Посмотрим. Я все еще в турнире и хочу сделать как минимум еще один шаг. Но этот матч для меня был почти как финал. Я отдал все, что у меня было, сделал максимум. Думаю, это был потрясающий опыт и для нас, игроков, и для зрителей на стадионе, и, уверен, для многих людей, которые смотрели по телевизору. Рад быть частью еще одного исторического матча.

– В Австралии у вас тоже был невероятный проход. Как вы чувствуете себя сейчас по сравнению с тем турниром?

– В Австралии у меня был очень длинный полуфинал против Синнера. Здесь это был четвертьфинал, а теперь в полуфинале мне снова играть с Синнером. Есть разница. И покрытие тоже другое. Тогда это был первый большой турнир года, я приехал более свежим после нескольких месяцев паузы и подготовки.

Сейчас ситуация немного другая. Но все равно это еще один большой, исторический проход для меня на турнирах Grand Slam. Честно говоря, именно это значит больше всего. Я все еще пытаюсь доказать себе и другим, что способен конкурировать с лучшими игроками мира и побеждать их на самой большой сцене. Я сделал это в Австралии. Сделал это здесь. Надеюсь, смогу сделать это еще в нескольких матчах в Лондоне.

Видеообзор матча Феликс Оже-Альяссим – Новак Джокович

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Новак Джокович Феликс Оже-Альяссим Уимблдон-2026 пресс-конференция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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