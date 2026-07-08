Новак ДЖОКОВИЧ: «Было бы неплохо играть 90 минут, как Месси. Это другое»

Именитый Новак Джокович, на счету которого 24 трофея Grand Slam, на пресс-конференции пошутил после сравнения с Лионелем Месси:

– Фантастика, невероятно – как Месси. Ему 39, он забивает голы. Вы выигрываете после 5 часов 15 минут.

– Было бы неплохо играть 90 минут, как он. Это совсем другое (смеется).

7 июля Новак в четвертьфинале Уимблдона-2026 выиграл пятисетовый триллер у Феликса Оже-Альяссима за 5 часов и 15 минут. Во вторник Месси оформил гол + ассист в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Египта, в котором Аргентина одержала волевую победу со счетом 3:2. И Новаку, и Лео – 39 лет.

В полуфинале Уимблдона Джокович встретится с лидером мирового рейтинга Янником Синнером. Этот поединок состоится 9 июля.