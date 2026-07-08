Совпадение дня: Месси и Джокович в 39 лет выиграли матчи со счетом 3:2
Два великих чемпиона в своих видах спорта 7 июля доказали, что возраст – всего лишь цифра
Вторник получился насыщенным на спортивные события – матчи 1/8 финала чемпионата мира 2026 по футболу и четвертьфинальные матчи Уимблдонского турнира.
И в футболе, и в теннисе есть свои легенды. Но 7 июля придется говорить только о двух чемпионах – Лионеле Месси и Новаке Джоковиче.
Месси со сборной Аргентиной совершил невероятный камбек против Египта, одержав победу со счетом 3:2. Лео оформил гол + ассист, а также стал лучшим игроком поединка.
Джокович в 1/4 финала Уимблдона за 5 часов и 15 минут переиграл Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах – 3:2.
Совпадение дня: 39-летние Месси и Джокович в один день выиграли свои матчи со счетом 3:2. Естественно, в разных видах спорта, по разным правилам ведения счета.
Лео и Ноле установили и рекорды. Причем не возрастных, а фактических.
Месси с 9 голевыми передачами за карьеру на мундиалях стал лучшим ассистентом чемпионатов мира в истории. А Джокович восьмой раз подряд вышел в полуфинал Уимблдона – абсолютный рекорд (У Роджера Федерера – 7).
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