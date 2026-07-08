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  4. МЕССИ: «Был очень зол из-за пенальти, очень переживал, что снова не забил»
Чемпионат мира
08 июля 2026, 06:15 |
1192
0

МЕССИ: «Был очень зол из-за пенальти, очень переживал, что снова не забил»

Лионель прокомментировал победу над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026

08 июля 2026, 06:15 |
1192
0
МЕССИ: «Был очень зол из-за пенальти, очень переживал, что снова не забил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Легендарный Лионель Месси прокомментировал победу команды над Египтом (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026:

«Честно говоря, счастье от того, что удалось пройти дальше, и от того, как мы это сделали. После 0:2 стало тяжело. Очень эмоционально – суметь перевернуть матч. Мы снова очень сильно страдаем, но это чемпионат мира. Все матчи складываются одинаково. Все очень равное. Очень счастлив.

Это было облегчение для всех – из-за того, как складывался матч. Нелегко отыграться с 0:2... Но, как я всегда говорю, эта группа никогда не опускает руки и пытается до конца. Нам повезло с быстрым забитым голом Кристиана Ромеро, у нас еще оставалось время, и мы перевернули матч до конца 90 минут. Это безумие – то, что сегодня сделала эта команда. Очень счастлив, очень рад, что люди могут продолжать наслаждаться. Надеюсь, мы продолжим.

Я был очень зол из-за пенальти, очень переживал из-за того, что снова не забил. Если бы я забил пенальти в тот момент, это изменило бы матч. Мы проводили хороший поединок. Помимо пенальти, у нас были явные моменты. Вратарь тащил невероятные мячи. К счастью, в конце у меня получилось. Это что-то очень особенное – суметь помочь этой команде после того, что произошло. Это еще одно проявление гордости, характера, желания. Я очень горжусь».

Видеообзор матча Аргентина – Египет (3:2)

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Даниил Агарков Источник: Tyc Sports
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