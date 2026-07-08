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Англия
08 июля 2026, 03:05 |
499
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арбелоа после увольнения из Реала возглавил клуб АПЛ

Альваро трудоустроился в Фулхэме

08 июля 2026, 03:05 |
499
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арбелоа после увольнения из Реала возглавил клуб АПЛ
ФК Фулхэм. Альваро Арбелоа
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Лондонский «Фулхэм» официально объявил о назначении испанского специалиста Альваро Арбелоа на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что тренер подписал с «дачниками» 3-летний контракт.

Ранее Арбелоа работал в мадридском «Реале». Сезон Ла Лиги 2025/26 королевский клуб под его руководством завершил на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 86 очков в 38 матчах. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.

Предыдущим тренером «Фулхэма» был Марку Силва, который покинул клуб ради «Бенфики». Сезон АПЛ 2025/26 «Фулхэм» завершил на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 52 очка в 38 матчах чемпионата Англии.

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Фулхэм Альваро Арбелоа чемпионат Англии по футболу Реал Мадрид назначение тренера Английская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Фулхэм
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