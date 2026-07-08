ОФИЦИАЛЬНО. Арбелоа после увольнения из Реала возглавил клуб АПЛ

Лондонский «Фулхэм» официально объявил о назначении испанского специалиста Альваро Арбелоа на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что тренер подписал с «дачниками» 3-летний контракт.

Ранее Арбелоа работал в мадридском «Реале». Сезон Ла Лиги 2025/26 королевский клуб под его руководством завершил на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 86 очков в 38 матчах. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.

Предыдущим тренером «Фулхэма» был Марку Силва, который покинул клуб ради «Бенфики». Сезон АПЛ 2025/26 «Фулхэм» завершил на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 52 очка в 38 матчах чемпионата Англии.