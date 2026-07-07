Нидерландский журналист: «Этот украинец может стать новым Тадичем»

Нидерландский журналист Дэнни ван Лаар высказался по поводу интереса амстердамского «Аякса» к украинскому вингеру испанской «Жироны» Виктору Цыганкову.

«Если бы он пришел, он стал бы новым Тадичем. Он настолько хороший игрок, что может сравниться с ним по результативности», – сказал ван Лаар в эфире подкаста DoneDeal.

В прошлом сезоне Цыганков сыграл в составе «Жироны» 34 матча, забил семь голов и сделал пять результативных передач. Контракт Виктора с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.

Ранее тренер «Трабзонспора» намекнул на Цыганкова и его запросы по зарплате.