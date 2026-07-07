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Испания
07 июля 2026, 23:51 |
924
0

Нидерландский журналист: «Этот украинец может стать новым Тадичем»

Дэнни ван Лаар – о возможном переходе Виктора Цыганкова в Аякс

07 июля 2026, 23:51 |
924
0
Нидерландский журналист: «Этот украинец может стать новым Тадичем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Нидерландский журналист Дэнни ван Лаар высказался по поводу интереса амстердамского «Аякса» к украинскому вингеру испанской «Жироны» Виктору Цыганкову.

«Если бы он пришел, он стал бы новым Тадичем. Он настолько хороший игрок, что может сравниться с ним по результативности», – сказал ван Лаар в эфире подкаста DoneDeal.

В прошлом сезоне Цыганков сыграл в составе «Жироны» 34 матча, забил семь голов и сделал пять результативных передач. Контракт Виктора с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.

Ранее тренер «Трабзонспора» намекнул на Цыганкова и его запросы по зарплате.

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Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Сегунда Жирона Аякс Душан Тадич
Антон Романенко Источник: Voetbalprimeur
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