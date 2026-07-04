Намек на Цыганкова? Тренер Трабзонспора назвал сумму, которую просил вингер

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке рассказал о зарплате, которую хотел получать в его клубе игрок, рассматриваемый для подписания на позицию правого вингера.

«По игроку, который нам нравится на правом фланге, он запросил зарплату в 7 миллионов. Мы не должны платить такие деньги в качестве зарплаты. Мы продолжаем поиски», – цитирует Текке 61saat.

Ранее сообщалось, что приоритетным кандидатом для «Трабзонспора» на усиление позиции правого вингера был украинец Виктор Цыганков из испанской «Жироны».

Напомним, что в известном клубе заговорили о трансфере Цыганкова.