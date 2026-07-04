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  4. Намек на Цыганкова? Тренер Трабзонспора назвал сумму, которую просил вингер
Турция
04 июля 2026, 10:49 | Обновлено 04 июля 2026, 10:50
522
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Намек на Цыганкова? Тренер Трабзонспора назвал сумму, которую просил вингер

Фатих Текке озвучил серьезную сумму

04 июля 2026, 10:49 | Обновлено 04 июля 2026, 10:50
522
1 Comments
Намек на Цыганкова? Тренер Трабзонспора назвал сумму, которую просил вингер
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке рассказал о зарплате, которую хотел получать в его клубе игрок, рассматриваемый для подписания на позицию правого вингера.

«По игроку, который нам нравится на правом фланге, он запросил зарплату в 7 миллионов. Мы не должны платить такие деньги в качестве зарплаты. Мы продолжаем поиски», – цитирует Текке 61saat.

Ранее сообщалось, что приоритетным кандидатом для «Трабзонспора» на усиление позиции правого вингера был украинец Виктор Цыганков из испанской «Жироны».

Напомним, что в известном клубе заговорили о трансфере Цыганкова.

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чемпионат Турции по футболу Фатих Текке Трабзонспор Виктор Цыганков
Антон Романенко Источник: 61saat.com
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та вже якось пох.. таке про Трабзонспор
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