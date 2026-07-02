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Испания
02 июля 2026, 22:06 |
1122
0

«Не хочу обманывать». В известном клубе заговорили о трансфере Цыганкова

В «Эспаньоле» отреагировали на слухи

02 июля 2026, 22:06 |
1122
0
«Не хочу обманывать». В известном клубе заговорили о трансфере Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Спортивный директор «Эспаньола» Рамон Мончи прокомментировал слухи об интересе своего клуба к украинскому вингеру «Жироны» Виктору Цыганкову и его партнеру по команде Арнау Мартинесу.

«Я всегда говорю, что из всех всплывающих имен очень высокий процент – это имена, которые агенты или клуб пытаются использовать, чтобы вывести их на трансферный рынок. Я не собираюсь каждый день говорить: «Этот – нет, этот – да». Это не моя работа.

Если вы однажды пришлете мне сообщение и спросите… я отвечу: «Я не могу ответить». Или я скажу: «Забудьте об этом». Я не собираюсь говорить: «Забудьте обо всем», а потом через два дня повторять это снова. Я – здесь не для того, чтобы обманывать кого-то. Я здесь, чтобы работать на «Эспаньол». Не знаю, понятно ли я выражаюсь», – сказал Мончи в эфире Twitch-канала журналиста Хави де Харо.

Сообщалось, что Цыганков близок к переходу в новый клуб.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Жирона Сегунда трансферы Ла Лиги Эспаньол Виктор Цыганков Рамон Мончи Арнау Мартинес
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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