Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб

Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков близок к переходу в турецкий «Трабзонспор», сообщает 61saat.

По информации источника, трансфер 28-летнего игрока близок к завершению, стороны обсуждают последние детали соглашения. Отмечается, что турецкий клуб был очень настойчивым в подписании украинца и сделал улучшенное предложение по вингеру.

В прошлом сезоне Цыганков сыграл в составе «Жироны» 34 матча, забил семь голов и сделал пять результативных передач. Контракт Виктора с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.

Ранее в Испании оценили потенциальный трансфер Цыганкова в известный клуб.