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Испания
27 июня 2026, 19:14 |
2293
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Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб

Украинец может покинуть Жирону после трех лет в Испании

27 июня 2026, 19:14 |
2293
1 Comments
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков близок к переходу в турецкий «Трабзонспор», сообщает 61saat.

По информации источника, трансфер 28-летнего игрока близок к завершению, стороны обсуждают последние детали соглашения. Отмечается, что турецкий клуб был очень настойчивым в подписании украинца и сделал улучшенное предложение по вингеру.

В прошлом сезоне Цыганков сыграл в составе «Жироны» 34 матча, забил семь голов и сделал пять результативных передач. Контракт Виктора с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.

Ранее в Испании оценили потенциальный трансфер Цыганкова в известный клуб.

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Антон Романенко Источник: 61saat.com
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