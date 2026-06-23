В Испании оценили потенциальный трансфер Цыганкова в известный клуб
Украинского вингера хочет подписать Эспаньол
Испанский журналист Франсеск Виа высказался по поводу интереса со стороны «Эспаньола» к украинскому вингеру «Жироны» Виктору Цыганкову, а также его одноклубнику Арнау Мартинесу.
Так, в эфире программы La Grada Ràdio обозреватель подтвердил информацию, что клуб из Барселоны хотел бы подписать этих двух игроков. По словам Виа, «Эспаньол» уже контактировал с представителями футболистов «Жироны».
Однако, как отметил журналист, сейчас есть только интерес от клуба Ла Лиги к украинцу и его испанскому одноклубнику. Виа подчеркнул, что в вопросе трансферов этих игроков не стоит забегать вперед.
Сообщалось, что Цыганков подвергся серьезному давлению фанатов.
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