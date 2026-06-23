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  4. В Испании оценили потенциальный трансфер Цыганкова в известный клуб
Испания
23 июня 2026, 12:49 |
677
0

В Испании оценили потенциальный трансфер Цыганкова в известный клуб

Украинского вингера хочет подписать Эспаньол

23 июня 2026, 12:49 |
677
0
В Испании оценили потенциальный трансфер Цыганкова в известный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Испанский журналист Франсеск Виа высказался по поводу интереса со стороны «Эспаньола» к украинскому вингеру «Жироны» Виктору Цыганкову, а также его одноклубнику Арнау Мартинесу.

Так, в эфире программы La Grada Ràdio обозреватель подтвердил информацию, что клуб из Барселоны хотел бы подписать этих двух игроков. По словам Виа, «Эспаньол» уже контактировал с представителями футболистов «Жироны».

Однако, как отметил журналист, сейчас есть только интерес от клуба Ла Лиги к украинцу и его испанскому одноклубнику. Виа подчеркнул, что в вопросе трансферов этих игроков не стоит забегать вперед.

Сообщалось, что Цыганков подвергся серьезному давлению фанатов.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Сегунда Жирона Эспаньол
Антон Романенко Источник: La Grada
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