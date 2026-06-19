Звездный игрок сборной Украины попал под серьезное давление фанатов
Виктора Цыганкова очень хотят видеть в Турции
Фанаты турецкого «Трабзонспора» начали оказывать давление на украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает Fanatik.
Так, болельщики клуба из Трабзона массово «атаковали» профили 28-летнего игрока в социальных сетях с просьбой, чтобы тот согласился на переход в их команду.
Отмечается, что подписать Цыганкова хочет главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке. В свою очередь, директор клуба по скаутингу Эрен Мерт предоставил отчеты, в которых также рекомендует оформить трансфер украинского вингера.
Сообщалось, что «Жирона» готова бесплатно отпустить Цыганкова в «Барселону» при одном условии.
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