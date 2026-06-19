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Испания
19 июня 2026, 09:56 |
342
0

Звездный игрок сборной Украины попал под серьезное давление фанатов

Виктора Цыганкова очень хотят видеть в Турции

19 июня 2026, 09:56 |
342
0
Звездный игрок сборной Украины попал под серьезное давление фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Фанаты турецкого «Трабзонспора» начали оказывать давление на украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает Fanatik.

Так, болельщики клуба из Трабзона массово «атаковали» профили 28-летнего игрока в социальных сетях с просьбой, чтобы тот согласился на переход в их команду.

Отмечается, что подписать Цыганкова хочет главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке. В свою очередь, директор клуба по скаутингу Эрен Мерт предоставил отчеты, в которых также рекомендует оформить трансфер украинского вингера.

Сообщалось, что «Жирона» готова бесплатно отпустить Цыганкова в «Барселону» при одном условии.

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чемпионат Испании по футболу Сегунда трансферы чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Жирона Виктор Цыганков
Антон Романенко Источник: Fanatik
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