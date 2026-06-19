Звездный игрок сборной Украины попал под серьезное давление фанатов

Фанаты турецкого «Трабзонспора» начали оказывать давление на украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает Fanatik.

Так, болельщики клуба из Трабзона массово «атаковали» профили 28-летнего игрока в социальных сетях с просьбой, чтобы тот согласился на переход в их команду.

Отмечается, что подписать Цыганкова хочет главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке. В свою очередь, директор клуба по скаутингу Эрен Мерт предоставил отчеты, в которых также рекомендует оформить трансфер украинского вингера.

Сообщалось, что «Жирона» готова бесплатно отпустить Цыганкова в «Барселону» при одном условии.