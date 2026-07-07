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  4. Джокович был оштрафован на 7500 долларов организаторами Уимблдона
Уимблдон
07 июля 2026, 22:57 | Обновлено 07 июля 2026, 22:58
610
0

Джокович был оштрафован на 7500 долларов организаторами Уимблдона

Новак получил денежное наказание за нецензурную речь

07 июля 2026, 22:57 | Обновлено 07 июля 2026, 22:58
610
0
Джокович был оштрафован на 7500 долларов организаторами Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
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Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 8) был оштрафован на 7500 долларов организаторами Уимблдона.

Джокович получил денежное наказание за нецензурную речь.

Неясно, какой именно момент в поведении Джоковича привел к штрафу, но это могло произойти во время матча против Романа Сафиуллина в четвертом раунде Уимблдонского турнира. 39-летний теннисист получил официальное предупреждение от судьи после того, как выкрикнул «bullsh*t» и множество других сербских ругательств, проиграв свою подачу при счете 0:2 в третьем сете.

Серб, в итоге, выиграл матч против Сафиуллина в четырех партиях.

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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