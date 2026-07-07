Джокович был оштрафован на 7500 долларов организаторами Уимблдона
Новак получил денежное наказание за нецензурную речь
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 8) был оштрафован на 7500 долларов организаторами Уимблдона.
Джокович получил денежное наказание за нецензурную речь.
Неясно, какой именно момент в поведении Джоковича привел к штрафу, но это могло произойти во время матча против Романа Сафиуллина в четвертом раунде Уимблдонского турнира. 39-летний теннисист получил официальное предупреждение от судьи после того, как выкрикнул «bullsh*t» и множество других сербских ругательств, проиграв свою подачу при счете 0:2 в третьем сете.
Серб, в итоге, выиграл матч против Сафиуллина в четырех партиях.
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