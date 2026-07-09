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  4. Довбика решили взять в аренду. Известный клуб опередил испанские команды
Италия
09 июля 2026, 08:02 |
2046
1

Довбика решили взять в аренду. Известный клуб опередил испанские команды

Артем может продолжить карьеру в «Дженоа»

09 июля 2026, 08:02 |
2046
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Довбика решили взять в аренду. Известный клуб опередил испанские команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Нападающий сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в другом клубе Серии А. По информации итальянской журналистки Элеоноры Тротты, «Дженоа» активно работает над переходом форварда «Ромы».

«Де Росси настаивает на подписании Довбика. Переговоры продолжаются, хотя, возможно, понадобится ещё немного терпения, чтобы стороны всё согласовали. Сделка предусматривает аренду с правом выкупа. Турецкие и испанские клубы пока остаются позади», – написала Тротта.

В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.

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Рома Рим Дженоа трансферы Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Рома відмовила Дженоа, ви ж самі вчора писали
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