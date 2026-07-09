Довбика решили взять в аренду. Известный клуб опередил испанские команды
Артем может продолжить карьеру в «Дженоа»
Нападающий сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в другом клубе Серии А. По информации итальянской журналистки Элеоноры Тротты, «Дженоа» активно работает над переходом форварда «Ромы».
«Де Росси настаивает на подписании Довбика. Переговоры продолжаются, хотя, возможно, понадобится ещё немного терпения, чтобы стороны всё согласовали. Сделка предусматривает аренду с правом выкупа. Турецкие и испанские клубы пока остаются позади», – написала Тротта.
В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.
#DeRossi insiste per #Dovbyk. I contatti proseguono anche se servirà un pò di pazienza per avvicinare le parti.— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 7, 2026
L’operazione sarebbe in prestito con diritto di riscatto. Sullo sfondo restano i club turchi e quelli spagnoli.#calciomercato
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Жасмин в матче 1/4 финала мейджора
Команда Дмитрия Михайленко не смогла выйти в финал юниорского чемпионата Европы