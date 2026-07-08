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  4. В Италии пролили свет на будущее Довбика. Есть проблема
Италия
08 июля 2026, 03:32 |
122
0

В Италии пролили свет на будущее Довбика. Есть проблема

«Дженоа» интересуется украинцем, но трансфер находится на ранней стадии

08 июля 2026, 03:32 |
122
0
В Италии пролили свет на будущее Довбика. Есть проблема
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным. Несмотря на интерес со стороны «Дженоа», клубы пока не могут прийти к соглашению относительно возможного трансфера.

По информации источника, главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси заинтересован в подписании украинца. В то же время наставник «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассчитывает усилить атаку другим нападающим, но для этого римлянам сначала нужно продать Довбика.

Переговоры между «Ромой» и «Дженоа» пока находятся на начальной стадии. Римский клуб не намерен отпускать нападающего на невыгодных условиях и надеется получить за него сумму, которая позволит компенсировать расходы на его приобретение.

Дополнительным препятствием является высокая зарплата Довбика, которую «Дженоа», по данным источника, пока не готова взять на себя.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы Серии A трансферы Дженоа
Дмитрий Олийченко Источник: SiamoLaRoma
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