В Италии пролили свет на будущее Довбика. Есть проблема
«Дженоа» интересуется украинцем, но трансфер находится на ранней стадии
Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным. Несмотря на интерес со стороны «Дженоа», клубы пока не могут прийти к соглашению относительно возможного трансфера.
По информации источника, главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси заинтересован в подписании украинца. В то же время наставник «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассчитывает усилить атаку другим нападающим, но для этого римлянам сначала нужно продать Довбика.
Переговоры между «Ромой» и «Дженоа» пока находятся на начальной стадии. Римский клуб не намерен отпускать нападающего на невыгодных условиях и надеется получить за него сумму, которая позволит компенсировать расходы на его приобретение.
Дополнительным препятствием является высокая зарплата Довбика, которую «Дженоа», по данным источника, пока не готова взять на себя.
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