УЕФА может наказать Рому. Речь идет о Довбике
У «Ромы» нет предложений по Довбику
Итальянская «Рома» продолжает искать способы выполнить финансовые требования УЕФА до окончания отчетного периода.
По информации итальянских СМИ, до 30 июня римскому клубу необходимо было получить около 45 миллионов евро в виде прибыли от трансферов, однако пока работа на трансферном рынке практически не продвигается.
Отмечается, что на данный момент нет конкретных предложений и в отношении украинского нападающего Артема Довбика. Аналогичная ситуация наблюдается и вокруг защитника Яна Зёлковского.
Несмотря на сложное положение, в руководстве «Ромы» сохраняют оптимизм. В клубе считают, что даже если не удастся полностью выполнить требования УЕФА, наиболее вероятным наказанием станет финансовый штраф, а не спортивные санкции.
Также до конца июня «Рома» надеется оформить несколько трансферов, которые позволят сократить финансовый дефицит.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья должен войти в заявку на предсезонные сборы команды
Василий приехал в США, чтобы подготовиться к следующему бою