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  4. УЕФА может наказать Рому. Речь идет о Довбике
Италия
06 июля 2026, 05:02 |
1084
0

УЕФА может наказать Рому. Речь идет о Довбике

У «Ромы» нет предложений по Довбику

06 июля 2026, 05:02 |
1084
0
УЕФА может наказать Рому. Речь идет о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Итальянская «Рома» продолжает искать способы выполнить финансовые требования УЕФА до окончания отчетного периода.

По информации итальянских СМИ, до 30 июня римскому клубу необходимо было получить около 45 миллионов евро в виде прибыли от трансферов, однако пока работа на трансферном рынке практически не продвигается.

Отмечается, что на данный момент нет конкретных предложений и в отношении украинского нападающего Артема Довбика. Аналогичная ситуация наблюдается и вокруг защитника Яна Зёлковского.

Несмотря на сложное положение, в руководстве «Ромы» сохраняют оптимизм. В клубе считают, что даже если не удастся полностью выполнить требования УЕФА, наиболее вероятным наказанием станет финансовый штраф, а не спортивные санкции.

Также до конца июня «Рома» надеется оформить несколько трансферов, которые позволят сократить финансовый дефицит.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олийченко Источник
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