УЕФА может наказать Рому. Речь идет о Довбике

Итальянская «Рома» продолжает искать способы выполнить финансовые требования УЕФА до окончания отчетного периода.

По информации итальянских СМИ, до 30 июня римскому клубу необходимо было получить около 45 миллионов евро в виде прибыли от трансферов, однако пока работа на трансферном рынке практически не продвигается.

Отмечается, что на данный момент нет конкретных предложений и в отношении украинского нападающего Артема Довбика. Аналогичная ситуация наблюдается и вокруг защитника Яна Зёлковского.

Несмотря на сложное положение, в руководстве «Ромы» сохраняют оптимизм. В клубе считают, что даже если не удастся полностью выполнить требования УЕФА, наиболее вероятным наказанием станет финансовый штраф, а не спортивные санкции.

Также до конца июня «Рома» надеется оформить несколько трансферов, которые позволят сократить финансовый дефицит.