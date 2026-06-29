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  4. Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Италия
29 июня 2026, 07:02 |
686
0

Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера

Украинец может перейти в «Трабзонспор»

29 июня 2026, 07:02 |
686
0
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Турецкий «Трабзонспор» вновь заинтересовался подписанием украинского нападающего Артема Довбика, который в настоящее время выступает за «Рому».

По информации турецких и итальянских СМИ, «бордово-синие» рассматривают как вариант полноценного трансфера, так и аренду форварда, у которого контракт с римлянами действует до 2029 года.

Ранее «Трабзонспор» уже предлагал около 10 миллионов евро за украинца, однако это предложение было отклонено. Теперь клуб готов вернуться к переговорам в более гибком формате.

Отмечается, что главный тренер клуба из Трабзона Фатих Текке высоко оценивает талант украинца и именно он инициировал трансфер Довбика.

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Фатих Текке трансферы трансферы Серии A Рома Рим Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: Fotomac
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