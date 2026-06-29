Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Украинец может перейти в «Трабзонспор»
Турецкий «Трабзонспор» вновь заинтересовался подписанием украинского нападающего Артема Довбика, который в настоящее время выступает за «Рому».
По информации турецких и итальянских СМИ, «бордово-синие» рассматривают как вариант полноценного трансфера, так и аренду форварда, у которого контракт с римлянами действует до 2029 года.
Ранее «Трабзонспор» уже предлагал около 10 миллионов евро за украинца, однако это предложение было отклонено. Теперь клуб готов вернуться к переговорам в более гибком формате.
Отмечается, что главный тренер клуба из Трабзона Фатих Текке высоко оценивает талант украинца и именно он инициировал трансфер Довбика.
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