Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика

Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным. По информации итальянских СМИ, большой интерес к нападающему проявляет «Трабзонспор», однако турецкий клуб заинтересован только в аренде.

Главным препятствием для полноценной продажи является высокая балансовая стоимость украинца. В настоящее время Довбик оценивается в римском клубе примерно в 25 миллионов евро, поэтому найти покупателя, готового заплатить такую сумму в ближайшее время, будет непросто.

Ситуацию также осложняет травма, из-за которой форвард пропустил значительную часть второй половины сезона. Именно поэтому в «Роме» сейчас больше склоняются ко временному уходу игрока или к возможному обмену с другим клубом.