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Италия
22 июня 2026, 10:22 | Обновлено 22 июня 2026, 11:20
9837
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Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика

Украинец может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»

22 июня 2026, 10:22 | Обновлено 22 июня 2026, 11:20
9837
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Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным. По информации итальянских СМИ, большой интерес к нападающему проявляет «Трабзонспор», однако турецкий клуб заинтересован только в аренде.

Главным препятствием для полноценной продажи является высокая балансовая стоимость украинца. В настоящее время Довбик оценивается в римском клубе примерно в 25 миллионов евро, поэтому найти покупателя, готового заплатить такую сумму в ближайшее время, будет непросто.

Ситуацию также осложняет травма, из-за которой форвард пропустил значительную часть второй половины сезона. Именно поэтому в «Роме» сейчас больше склоняются ко временному уходу игрока или к возможному обмену с другим клубом.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы Серии A трансферы Трабзонспор аренда игрока
Дмитрий Олийченко Источник
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Комментарии 2
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Олійченко, це вже не оригінально. Перший раз це було смішно, але ти повторює про "знаменитий" футбольний клуб "Трабзонспор" вже 3-й або 4-й раз. Досить вже 
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Самим не смішно? 
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