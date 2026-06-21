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  4. Известный клуб обратился к Роме по Довбику с неожиданной просьбой
Италия
21 июня 2026, 08:42 |
1599
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Известный клуб обратился к Роме по Довбику с неожиданной просьбой

«Трабзонспор» запросил медицинские данные об украинце

21 июня 2026, 08:42 |
1599
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Известный клуб обратился к Роме по Довбику с неожиданной просьбой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик попал в сферу интересов турецкого «Трабзонспора», который ищет нового нападающего на замену Аугусто.

Как сообщает источник, руководство клуба внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста «Ромы», однако не спешит переходить к конкретным переговорам.

Главной причиной осторожности турок являются проблемы со здоровьем, которые преследовали украинца на протяжении прошлого сезона. Прежде чем сделать официальное предложение римскому клубу, «Трабзонспор» запросил подробный медицинский отчет о состоянии нападающего.

В прошлом сезоне Довбик дважды выбывал на длительный срок из-за травм. Сначала он пропустил почти полтора месяца из-за повреждения бедра, а затем более четырёх месяцев восстанавливался после травмы бицепса бедра.

В турецком клубе не хотят рисковать значительными средствами без полного понимания физического состояния футболиста. Именно поэтому дальнейшие шаги по возможному трансферу будут зависеть от результатов анализа медицинской документации.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы Серии A трансферы Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: LaRoma24.it
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