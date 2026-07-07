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  4. ВИДЕО. Известный блогер пытался помешать Месси забить пенальти
Чемпионат мира
07 июля 2026, 20:22 |
687
1

ВИДЕО. Известный блогер пытался помешать Месси забить пенальти

IShowSpeed всячески отвлекал Лионеля Месси

07 июля 2026, 20:22 |
687
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ВИДЕО. Известный блогер пытался помешать Месси забить пенальти
Instagram. Криштиану Роналду и IShowSpeed
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Главным эпизодом первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Египта стал промах Лионеля Месси с 11-метровой отметки. В итоге африканская команда ушла на перерыв, ведя в счете 1:0.

Перед ударом Месси со стандарта сразу за рекламными щитами у ворот сборной Египта вовсю кривлялся и отвлекал форварда известный блогер IShowSpeed. Кажется, он и сам удивился, что великий футболист не забил гол.

Победитель в паре Аргентина – Египет выходит на Швейцарию или Колумбию, которые свой матч начнут в 23:00. Известно, что кумиром IShowSpeed является форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

ВИДЕО. Известный блогер пытался помешать Месси забить пенальти

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сборная Аргентины по футболу сборная Египта по футболу ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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