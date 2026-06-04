ФОТО. Песня блогера о ЧМ набрала на 50 млн просмотров больше, чем у Шакиры
Песня IShowSpeed о ЧМ-2026 обогнала Шакиру
Популярный стример и блогер IShowSpeed неожиданно стал одним из главных музыкальных героев чемпионата мира.
По данным Football Tweet, песня американца, посвященная мундиалю, набрала 120 миллионов просмотров в первые 24 часа после релиза. Для сравнения, официальная песня чемпионата мира от Шакиры за аналогичный период собрала 70 миллионов просмотров.
Этот результат вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Часть фанатов считает, что трек IShowSpeed отлично передает атмосферу футбольного праздника.
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Один из пользователей написал: «Представьте, что вы выходите на футбольный матч, а на стадионе играет песня Speed. Это сразу заряжает энергией».
Другой болельщик предложил объединить двух исполнителей: «Им нужно записать совместную песню. Это просто взорвет интернет».
Впрочем, нашлись и критики. Один из комментаторов отметил: «Вирусность не равна качеству. Песня Speed – это шум. Шакира – это музыка. Тут даже нечего сравнивать».
Напомним, что IShowSpeed является одним из самых популярных стримеров мира и давно известен своей любовью к футболу, а особенно к Криштиану Роналду.
🚨 IShowSpeed's World Cup song has surpassed Shakira's official World Cup song in viral popularity for amount of views in the first 24 hours of release.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 3, 2026
🎶 Shakira — 70 million views
🎶 IShowSpeed — 120 million views https://t.co/M2yKjTiWOi pic.twitter.com/GPO3240jpY
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