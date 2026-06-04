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04 июня 2026, 02:45 | Обновлено 04 июня 2026, 03:06
137
0

ФОТО. Песня блогера о ЧМ набрала на 50 млн просмотров больше, чем у Шакиры

Песня IShowSpeed о ЧМ-2026 обогнала Шакиру

04 июня 2026, 02:45 | Обновлено 04 июня 2026, 03:06
137
0
ФОТО. Песня блогера о ЧМ набрала на 50 млн просмотров больше, чем у Шакиры
X. IShowSpeed
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Популярный стример и блогер IShowSpeed неожиданно стал одним из главных музыкальных героев чемпионата мира.

По данным Football Tweet, песня американца, посвященная мундиалю, набрала 120 миллионов просмотров в первые 24 часа после релиза. Для сравнения, официальная песня чемпионата мира от Шакиры за аналогичный период собрала 70 миллионов просмотров.

Этот результат вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Часть фанатов считает, что трек IShowSpeed отлично передает атмосферу футбольного праздника.

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Один из пользователей написал: «Представьте, что вы выходите на футбольный матч, а на стадионе играет песня Speed. Это сразу заряжает энергией».

Другой болельщик предложил объединить двух исполнителей: «Им нужно записать совместную песню. Это просто взорвет интернет».

Впрочем, нашлись и критики. Один из комментаторов отметил: «Вирусность не равна качеству. Песня Speed – это шум. Шакира – это музыка. Тут даже нечего сравнивать».

Напомним, что IShowSpeed является одним из самых популярных стримеров мира и давно известен своей любовью к футболу, а особенно к Криштиану Роналду.

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фото lifestyle чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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