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Чемпионат мира
07 июля 2026, 20:29 | Обновлено 07 июля 2026, 20:30
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Сенаторка из Парагвая: «Пост о Мбаппе был расистским, но я не извиняюсь»

Селеста Амарилья снова оказалась в центре скандала

07 июля 2026, 20:29 | Обновлено 07 июля 2026, 20:30
297
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Сенаторка из Парагвая: «Пост о Мбаппе был расистским, но я не извиняюсь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Парагвайская сенаторша Селесте Амарилья сделала новое скандальное заявление в адрес лидера сборной Франции Килиана Мбаппе.

После поражения сборной Парагвая от французов (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 политик сделала откровенно ксенофобское заявление в адрес нападающего «Ле Бле». Она назвала Мбаппе «колонизированным камерунцем, притворяющимся французом», «дикарем, который даже не научился писать» и «высокомерным нуворишем», который «общался только с шимпанзе».

Слова Амарильи вызвали международный скандал, за её поведение пришлось извиняться лично президенту Парагвая. Мбаппе, в свою очередь, публично ответил сенаторше, назвав её «жалкой женщиной, недостойной своего положения», которая не представляет Парагвай.

После этого политик опубликовала новое заявление, в котором пыталась объяснить свое поведение. Но снова не обошлось без ксенофобских высказываний.

«Да, мой пост о Килиане Мбаппе был расистским. Именно поэтому я его удалила, и это был несчастный случай. Однако я не буду извиняться. Я сказала то, что должна была сказать. Я родом из общества, где геев избивали, а называть кого-то дерьмовым н**ром было самым распространенным явлением. Я из того поколения, поэтому сейчас я пытаюсь построить другую Селесту Амарилью, способную сосуществовать с другими. Будьте терпеливы, я стараюсь», – написала женщина в соцсетях.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу сборная Парагвая по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: Instagram
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