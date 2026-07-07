Сенаторка из Парагвая: «Пост о Мбаппе был расистским, но я не извиняюсь»

Парагвайская сенаторша Селесте Амарилья сделала новое скандальное заявление в адрес лидера сборной Франции Килиана Мбаппе.

После поражения сборной Парагвая от французов (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 политик сделала откровенно ксенофобское заявление в адрес нападающего «Ле Бле». Она назвала Мбаппе «колонизированным камерунцем, притворяющимся французом», «дикарем, который даже не научился писать» и «высокомерным нуворишем», который «общался только с шимпанзе».

Слова Амарильи вызвали международный скандал, за её поведение пришлось извиняться лично президенту Парагвая. Мбаппе, в свою очередь, публично ответил сенаторше, назвав её «жалкой женщиной, недостойной своего положения», которая не представляет Парагвай.

После этого политик опубликовала новое заявление, в котором пыталась объяснить свое поведение. Но снова не обошлось без ксенофобских высказываний.