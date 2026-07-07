Сенаторка из Парагвая: «Пост о Мбаппе был расистским, но я не извиняюсь»
Селеста Амарилья снова оказалась в центре скандала
Парагвайская сенаторша Селесте Амарилья сделала новое скандальное заявление в адрес лидера сборной Франции Килиана Мбаппе.
После поражения сборной Парагвая от французов (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 политик сделала откровенно ксенофобское заявление в адрес нападающего «Ле Бле». Она назвала Мбаппе «колонизированным камерунцем, притворяющимся французом», «дикарем, который даже не научился писать» и «высокомерным нуворишем», который «общался только с шимпанзе».
Слова Амарильи вызвали международный скандал, за её поведение пришлось извиняться лично президенту Парагвая. Мбаппе, в свою очередь, публично ответил сенаторше, назвав её «жалкой женщиной, недостойной своего положения», которая не представляет Парагвай.
После этого политик опубликовала новое заявление, в котором пыталась объяснить свое поведение. Но снова не обошлось без ксенофобских высказываний.
«Да, мой пост о Килиане Мбаппе был расистским. Именно поэтому я его удалила, и это был несчастный случай. Однако я не буду извиняться. Я сказала то, что должна была сказать. Я родом из общества, где геев избивали, а называть кого-то дерьмовым н**ром было самым распространенным явлением. Я из того поколения, поэтому сейчас я пытаюсь построить другую Селесту Амарилью, способную сосуществовать с другими. Будьте терпеливы, я стараюсь», – написала женщина в соцсетях.
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