ГОЛОВКО: «Сборная Франции на грани из-за Мбаппе. Этот нарыв лопнет»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Головко прокомментировал выступления нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ-2026.

– Мбаппе. Человек, который, с одной стороны, тянет сборную Франции, а с другой – многие говорят, что его эгоизм разрушает командную химию. Как ты видишь эту ситуацию? Мбаппе — это благо для Франции или всё-таки проблема, с которой Дешаму трудно справиться?

– Когда у тебя есть игрок такого калибра, это всегда и благо, и огромная головная боль. Мбаппе – это человек-результат. Он может «простоять» 80 минут, а потом сделать один рывок, забить два мяча и выиграть для тебя матч. Это то, что отличает гениев от просто хороших футболистов.

Но что касается его эгоизма – да, он есть. Мы же видим это и по его поведению в клубе, и в сборной. Он хочет, чтобы весь мир вращался вокруг него. И здесь вопрос к тренеру: как интегрировать такое эго в команду? Дешам – очень хитрый и опытный волк. Он даёт Мбаппе определённую свободу, потому что понимает: если Килиана зажать в жёсткие тактические рамки, он потеряет свою магию.

Но партнеры по команде... Знаешь, футболисты – они же всё видят. Когда один игрок не отрабатывает в обороне, когда он демонстративно выражает недовольство, если ему не дали пас – это бьёт по микроклимату. Однако пока Мбаппе забивает решающие голы, все будут молчать и терпеть. Как только результат исчезнет – этот нарыв сразу лопнет. На этом турнире мы как раз и видим этот баланс на грани.

– То есть, грубо говоря, команда является заложницей его настроения и его формы? Если у Килиана пошла игра – Франция в финале, если нет – пиши, пропало?

– В какой-то мере да. Но у Франции всё же сумасшедший состав, там есть кому играть и без него. Просто Мбаппе уже привык быть главной фигурой. Если он не в настроении, это передается всей команде. Его язык тела на поле иногда просто убивает партнеров. Это большая психологическая проблема для раздевалки, и это тот фактор, который может помешать Франции завоевать титул, если соперник сможет полностью выключить Килиана из игры.