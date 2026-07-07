Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГОЛОВКО: «Сборная Франции на грани из-за Мбаппе. Этот нарыв лопнет»
Чемпионат мира
07 июля 2026, 17:59 |
2147
7

ГОЛОВКО: «Сборная Франции на грани из-за Мбаппе. Этот нарыв лопнет»

Французы терпят звезду «Реала» из-за его результативности

07 июля 2026, 17:59 |
2147
7 Comments
ГОЛОВКО: «Сборная Франции на грани из-за Мбаппе. Этот нарыв лопнет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Головко прокомментировал выступления нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ-2026.

– Мбаппе. Человек, который, с одной стороны, тянет сборную Франции, а с другой многие говорят, что его эгоизм разрушает командную химию. Как ты видишь эту ситуацию? Мбаппе — это благо для Франции или всё-таки проблема, с которой Дешаму трудно справиться?

– Когда у тебя есть игрок такого калибра, это всегда и благо, и огромная головная боль. Мбаппе – это человек-результат. Он может «простоять» 80 минут, а потом сделать один рывок, забить два мяча и выиграть для тебя матч. Это то, что отличает гениев от просто хороших футболистов.

Но что касается его эгоизма – да, он есть. Мы же видим это и по его поведению в клубе, и в сборной. Он хочет, чтобы весь мир вращался вокруг него. И здесь вопрос к тренеру: как интегрировать такое эго в команду? Дешам – очень хитрый и опытный волк. Он даёт Мбаппе определённую свободу, потому что понимает: если Килиана зажать в жёсткие тактические рамки, он потеряет свою магию.

Но партнеры по команде... Знаешь, футболисты – они же всё видят. Когда один игрок не отрабатывает в обороне, когда он демонстративно выражает недовольство, если ему не дали пас – это бьёт по микроклимату. Однако пока Мбаппе забивает решающие голы, все будут молчать и терпеть. Как только результат исчезнет – этот нарыв сразу лопнет. На этом турнире мы как раз и видим этот баланс на грани.

– То есть, грубо говоря, команда является заложницей его настроения и его формы? Если у Килиана пошла игра – Франция в финале, если нет – пиши, пропало?

– В какой-то мере да. Но у Франции всё же сумасшедший состав, там есть кому играть и без него. Просто Мбаппе уже привык быть главной фигурой. Если он не в настроении, это передается всей команде. Его язык тела на поле иногда просто убивает партнеров. Это большая психологическая проблема для раздевалки, и это тот фактор, который может помешать Франции завоевать титул, если соперник сможет полностью выключить Килиана из игры.

На ЧМ-2026 Килиан Мбаппе забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи в 5 матчах за сборную Франции. В четвертьфинале «Ле Бле» сыграет против сборной Марокко. Матч состоится 9 июля.

По теме:
Аргентина – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЧМ-2026. Стадия 1/8 финала, 7 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полузащитник сборной Бельгии пропустит 8-9 месяцев
сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Килиан Мбаппе Александр Головко Дидье Дешам Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: YouTube
Оцените материал
(67)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Балогун сделал заявление после скандальной отмены дисквалификации на ЧМ
Футбол | 07 июля 2026, 12:12 5
Балогун сделал заявление после скандальной отмены дисквалификации на ЧМ
Балогун сделал заявление после скандальной отмены дисквалификации на ЧМ

Нападающий сборной США не смог помочь своей команде, которая проиграла Бельгии

Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Футбол | 07 июля 2026, 00:48 6
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера

Украинец может перейти в «Трабзонспор»

Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Футбол | 07.07.2026, 00:45
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Киевское дерби: Оболонь на свой базе принимает Локомотив. Стартовые составы
Футбол | 07.07.2026, 16:59
Киевское дерби: Оболонь на свой базе принимает Локомотив. Стартовые составы
Киевское дерби: Оболонь на свой базе принимает Локомотив. Стартовые составы
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
Теннис | 07.07.2026, 07:08
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Про що стаття? Мбапе - зірка світового футболу з відмінною результативністю. Кого не влаштовує Мбапе? Автора статті і Головка. Розумних людей і Дешама в тому числі влаштовує.
Ответить
0
Мессі сильніше навіть зараз.В Мбаппе нема ніякої магіі  Егоістично тягне на себе  лідерство,щоб мати право робити що хоче , хоча  немає ЗМ, як Дембеле. Узурпатор  ,  хоча не краще інших Його вже давно розкусил ПСЖ і Енрікє і вся його "магія" - це показники Реала з Мбаппе.З таким лідером   -команда занадто легка ,як булочка  для розумних тренерів суперника.Реал просто втрачає час з Мбаппе.Там є Мбаппе та всі інші
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Воно якбуло гівно мммммб, так і залишиться на все життя гівно  мємємємємєбєпє.
Ответить
0
Що таке "мова тіла"??
Ответить
0
Мбаппе зараз найкращий в світі разом з Кейном.
Ответить
0
Серед зірок переважна більшість таких. 
Ответить
0
Популярные новости
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
06.07.2026, 15:15 12
Футбол
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
06.07.2026, 07:27 6
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
06.07.2026, 08:19
Бокс
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
06.07.2026, 09:32 10
Футбол
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 9
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем